Inti Gas Ayacucho - Comerciantes Unidos maçı heyecanı

Peru Premier Lig Apertura maçında Inti Gas Ayacucho ile Comerciantes Unidos, 18 Mayıs 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. Inti Gas Ayacucho son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Comerciantes Unidos son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 169 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inti Gas Ayacucho kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Comerciantes Unidos sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta UTC Cajamarca mücadelesinde 2-1 yenildi.

Comerciantes Unidos ise Sport Rosario maçında 3-0 yenildi.