Inti Gas Ayacucho - Universidad San Martin rakamlar

Inti Gas Ayacucho ve Universidad San Martin, 07 Haziran 2018 Perşembe günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:30. Inti Gas Ayacucho, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Universidad San Martin, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 523. İddaa'da Inti Gas Ayacucho kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Universidad San Martin kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta Universidad San Martin mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Universidad San Martin ise Inti Gas Ayacucho karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Inti Gas Ayacucho, 3 gol attı ve 5 gol yedi.

Universidad San Martin, dış sahada 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Universidad San Martin 1 kez gol sevinci yaşadı, 1 kez topu ağlarında gördü.