Inti Gas Ayacucho - UTC Cajamarca karşılaşma önü

Inti Gas Ayacucho ve UTC Cajamarca, 29 Mayıs 2018 Salı günü Peru Premier Lig Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. Inti Gas Ayacucho son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. UTC Cajamarca, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 213 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Inti Gas Ayacucho kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, UTC Cajamarca sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Inti Gas Ayacucho önceki hafta UTC Cajamarca mücadelesinde 2-1 yenildi.

UTC Cajamarca, Inti Gas Ayacucho karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Inti Gas Ayacucho, 1 gol attı ve 2 gol yedi.

UTC Cajamarca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. UTC Cajamarca, 0 gol atarken 0 gol yedi.