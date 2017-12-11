İntifada nedir? İntifada TDK - Filistin İsrail...

İntifada TDK anlamıyla "Filistin halkının başkaldırısı" anlamındadır. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını açıklaması tüm dünyadan tepki topladı. Filistinliler de karara büyük tepki gösteriyor. Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail’e karşı intifada çağrısı yaptı. Peki intifada nedir? İntifada ne demek?

İNTİFADA NE DEMEK?

İsrail'in Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı Filistinlilerin ayaklanması anlamına gelen intifada TDK tarafından da "Filistin halkının başkaldırısı" olarak tanımlanmıştır. İsrail işgaline karşı Arap halkının baş kaldırması karakterini taşıyan ilk İntifada, 1987'de başladı. İkinci İntifada ise Eylül 2000'den 2005 yıllına kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasıdır.

FİLİSTİN'DEKİ İNTİFADALAR

İntifada Filistin’de iki kez yaşandı. Birinci İntifada (ayaklanma) veya Birinci Filistinli İntifada, İsrail'in, aralık 1987'den 1993 Oslo Anlaşmasının imzalanmasına kadar süren, Filistin topraklarını ele geçirmesine karşı, Filistinlilerin ayaklanmasıdır. Ayaklanma 9 Aralık’ta Cebaliye mülteci kampında başladı. Gittikçe yükselen tansiyon, ölen Filistinli ve İsrailliler ve son olarak İsrail ordusuna ait bir aracın dört Filistinli'ye çarpıp öldürmesi, ayaklanmayı ateşledi. İkinci İntifada veya El Aksa İntifadası ise Eylül 2000’den 2005 yıllına kadar devam eden ikinci Filistin ayaklanmasıdır. İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar Şubat 2005 yılında Ariel Şaron ve Mahmud Abbas’ın katıldığı Sharm ek-Sheikh Zirvesi ile sona ermiş. Ayrıca Oslo Savaşı olarak da bilinir.

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