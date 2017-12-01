Mahkemede zehir içip intihar eden Hırvat generalin veda mektubu açıldı

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (ICTY) bugün görülen temyiz duruşması sırasında zehir içtiği belirtilen savaş suçlusu eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın hakkındaki cezanın açıklanmasının ardından savaş suçlusu olmadığını ve cezayı kabul etmediğini söyleyerek duruşma salonunda zehir içmişti. Praljak'ın kaldırıldığı hastanede öldüğü açıklanmıştı.



Bugün ise 72 yaşındaki eski Hırvat general Slobodan Praljak'ın iki yıl önce ailesine yazdığı veda mektubu ortaya çıktı.

"MEZAR YA DA MEZAR TAŞI İSTEMİYORUM"

Hırvat basın kuruluşu Vecernji List'in haberine göre Praljak, öldükten sonra açılmasını istediği mühürlü mektubu eşi Kacusa Babiç, çocukları Nikola ile Nataşa ve en yakın dostları mektubu birlikte açtı. Mektupta, ''Mezar ya da mezar taşı istemiyorum, küllerimi Mirogoj'a serpin.'' ifadelerinin yer aldığı aile yakınları tarafından paylaşıldı.

DEVLET TÖRENİ YAPILMASINI ENGELLEDİ

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki merkez mezarlığı olan Mirogoj'a küllerinin serpilmesini isteyen eski Hırvat General için ailesi veda mektubunu okuduktan sonra devlet töreni yapılmasından vazgeçtiği belirtildi. Hırvat basınında eski generalin, savaş suçlusu hükmü giymesi nedeniyle Hırvatistan hükümetinin kendisi için devlet töreni düzenlemesini engellemek istediği ve ülkenin uluslararası toplum nezdinde zor duruma düşmesini engellemeye çalıştığı yorumları yapıldı.

Hırvat

bosna