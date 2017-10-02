Mektupta, "Beni uyuşturucu ile sen tanıştırdın. HPV ve HSV virüsleri bulaştırdın. Benden bunun için özür dilemeni bekliyorum. Sana küçücük görünen şeylerin bir kızın hayatını nasıl mahvettiğini anlamanı istiyorum. Benim için iyi şeyler yaptın ama bir insan olarak beni çökerttin. Senden önce çok fazla şeyim yoktu, ama saygım vardı, mutlu bir insandım. " ifadelerinin yer alması dikkat çekti.

Jim Carrey

Cathriona White

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