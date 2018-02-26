İntihar girişimi ve aldatma iddialarıyla açılan boşanma davasında son noktayı Yargıtay koydu

Bir çiftin intihar girişimi ve aldatma iddialarıyla birbirini suçladığı boşanma davasına son noktayı Yargıtay koydu.

Habertürk TV'den Yasemin Güneri'nin haberine göre, S.K isimli bir erkek, eşinin, evdeki bütün eşyaları kırdığını, perdeleri indirdiğini, birkaç kez evde, bir kez de köprüden atlamaya kalktığını belirterek boşanma davası açtı. Çocuklarının da velayetini de istedi. Davalı kadının iddiası ise bambaşkaydı. Eşinin kendisini aldattığını ve çocuklara iyi bakmadığını söyleyerek, davanın reddini talep etti.

İntihar teşebbüsü iddiasıyla ilgili olarak mahkeme kadının psikolojik durumunun tespiti için dosyayı Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Adli Tıp kadında herhangi bir ruhsal bunalım saptanmadığını belirtti.

Bunun üzerine yerel mahkeme karşılıklı sevgi ve saygı anlayışının bittiği, kocanın boşanma sürecinde eve gelmediği ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerekçesiyle çiftin boşanmasına karar verdi. Kararda, kadının kıskanç bir kişilikte olup, çocuklarını ihmal ettiği ve intihara teşebbüs ettiğine de atıfta bulunuldu. Bu nedenle de çocukların velayetini babaya verdi.

Dosya temyiz için Yargıtay'a gitti. Hüküm, annenin gördüğü psikolojik tedavinin velayetin anneden alınması için yeterli olmadığı yönündeydi. Yerel mahkemenin kararının bozulmasında en önemli gerekçe de Adli Tıp Raporu oldu. Kadında ruhsal bunalım saptanmadığı, çocukların yaşları gereği annenin bakım ve şefkatine muhtaç olduğu ifade edildi.

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