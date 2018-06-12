Olay, öğle saatlerinde Tecde Mahallesi Kozluk Sokak'ta meydana geldi. Evinin pencere ve balkonuna çıkan Ahmet K., nedenini söylemeden atlayacağını söyledi. Evdeki eşyaları aşağıya atan Ahmet K.'yı görenlerin ihbarıyla gelen polis, onu ikna etmek için çaba gösterirken, itfaiye ve sağlık görevlilerine de haber verildi.

DHA'nın haberine göre, ekipler her ihtimale karşı havalı yatak açarken, Bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler, Ahmet K.'yı yakalayıp kurtardı. Ahmet K., sağlık görevlilerince hastaneye götürüldü.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER