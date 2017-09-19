Invest İnşaat Vadikoru'yu satışa sundu

Invest İnşaat’ın son projesi Vadikoru hakkında bilgi veren Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar, “Bölgenin dönüşümü için çıktığımız yolda bugün geldiğimiz noktada Ayazağa farklı bir konuma ve güzelliğe ulaştı. 200 milyon TL’lik yatırım ile sanayi dönüşümü olarak geliştirdiğimiz Vadikoru da Ayazağa’nın yeni ve özel bir değeri olarak yerini alacak. Ayazağa bölgesi, Levent – Maslak – Nişantaşı gibi İstanbul’un merkezi noktalarının alternatifi niteliğinde konumlanıyor" açıklamalarında bulundu.

Uçar, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün, çevrede faaliyet gösteren sanayi alanları ardı ardına dönüşüme tabi tutuluyor. Ayazağa’nın geleceğine ve potansiyeline inanıyoruz. Bu anlamda sektördeki yatırımlarımızın büyük kısmını Ayazağa ve çevresinde yoğunlaştırdık. Yaklaşık 10 yıllık bir süre içinde Ayazağa’da faaliyet göstermeye devam edeceğiz. Ortak girişimle bölgedeki ilk yatırımımız olan Vadistanbul projemizle Türkiye’nin en büyük sanayi dönüşümünü geliştirdik. Yeni projemiz, gözbebeğimiz dediğimiz Vadikoru ile de yatırımlarımıza yeni bir halka ekliyoruz."

BAHATTİN UÇAR: PROJELERİMİZ 3 TEMEL İLKE ÜZERİNDE YÜKSELİYOR

Gayrimenkul sektöründe "güven", "mutluluk" ve "kalite" ekseninde başarılı işlere imza attıklarının altını çizen Bahattin Uçar, Vadikoru projesinin de bu üç temel ilke üzerinde Ayazağa’da yükselmeye başladığını belirterek şöyle devam etti:

"Vadikoru, Ayazağa’da bulunan nadide arazilerden biri olmasının yanında sanayi dönüşümü olarak hayata geçirilmesinden dolayı da gayrimenkul sektörü için büyük bir önem taşıyor. Üç tarafı Belgrad Ormanları ile çevrili olan projemizi 20 bin metrekare arsa üzerinde hayata geçiriyoruz. Toplam inşaat alanı 85 bin metrekare olan Vadikoru projemiz, Türkiye’nin önemli mimari ofislerinden İki Design’ın da kurucusu olan Murat Kader tarafından tasarlandı. Ayazağa’da Belgrad Ormanları’nın sınırında yer alan Vadikoru, 3 blok konut, 2 blok ofis ve bunlarının tabanını oluşturan bir alt bazada yer alan ticari birimlerden oluşuyor. 200 milyon TL yatırım bedeliyle hayata geçirdiğimiz projemizde 3 blokta 242 konut, 2 blok ofiste 84 adet ofis ve 12 birbirinden bağımsız ticari ünite bulunuyor."

"ŞEHRİN MERKEZİNDE FAKAT ŞEHİRDEN UZAK BİR HUZUR SUNUYORUZ"

Vadikoru’nun kullanıcıya ormanın huzurunu, dinamizmini ve enerjisini vermek, şehir yaşamının içinde şehirden uzak bir hayat sunmak için hayata geçirildiğini belirten Bahattin Uçar, "Ayazağa Cendere bölgesindeki sanayi dönüşümün bir parçası olan Vadikoru, bölgenin sanayi görünümünden kurtularak modern şehir yaşamının bir parçası olmasını sağlayacak olan projelerin başında yer alıyor. Doğa ve kent yaşamı arasında modern bir köprü olan projemiz aynı dili konuşan 5 blok ile herkesin içinde var olmak istediği bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunların yanında Vadikoru, Anadolu ve Avrupa yakasındaki merkezi bölgelerden hemen ulaşılabilir bir konumda yer alıyor" diye konuştu.

MERKEZİ KONUMU İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Vadikoru, İstanbul’un iş merkezi olarak öne çıkan Maslak’ın komşusu konumundaki Ayazağa bölgesinde, Türk Telekom Stadyumu ve Seyrantepe Metrosu’na, Invest İnşaat’ın da yatırımcısı olduğu Havaray ve Vadistanbul AVM’ye 300 metre uzaklıkta yer alıyor. Bunun yanında Vadikoru, İstinye sahiline 5 km, Göktürk’e 7 km, Maslak’a ise 3 km uzaklıkta yer alıyor.

METREKARESİ 8 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Uzun zamandır merakla beklenen Vadikoru projesiyle Invest inşaat, konut bloklarında toplamda 242 daireyi 1+1, 2+1 ve 3+1 seçeneklerini geleceğin Vadikoru sakinlerine sunuyor. Maksimum kullanılabilir alanlar sunacak şekilde geliştirilen Vadikoru’da 67 metrekare ile 190 metrekare arasında değişen büyüklüklere sahip dairelerin metrekare fiyatları ise lansman dönemine özel olarak 8 bin TL olarak belirlendi. Konutlarda metrekare aralıkları ise; 1+1’ler 67 ile 85 metrekare aralığında, 2+1’ler 105 ile 159 metrekare son olarak 3+1’lerde 177 ile 191 metrekare aralığında üretiliyor.

Vadikoru’da geniş cam yüzeyler, hem manzaranın keyfine varılmasına imkân verecek hem de güneş ışığının daha çok içeriye girmesini sağlayarak enerji tasarrufuna ve dolayısıyla da çevreye katkı sağlamak amacıyla tasarlandı. İki adet ofis bloğunda 84 adet bağımsız ofisin yer aldığı projede, İstanbul’un keyfini ve konforunu ofis hayatında da yaşanmasına olanak sağlanıyor. Vadikoru ofis bloklarında her katın 6 bağımsız bölümden oluşmasının yanında 133 ve 257 metrekare aralığında ofisler sunuluyor. Yola cepheli ticari birimlerinde ise; toplamda 12 adet olan birimler, 278 metre kare ile 1.484 metrekare aralığında seçenekler bulunuyor. Vadikoru ofisleri 3 bin dolar metrekare fiyatıyla satışa sunuluyor.

DOĞA İLE ŞEHİR YAŞAMI BİR ARADA SUNULUYOR

Belgrad Ormanı’yla çevrili konumunun yanı sıra 6 bin 500 metrekare peyzaj ve sosyal yaşam alanına sahip Vadikoru, doğa ve şehir yaşamını bir araya getiriyor. Zengin sosyal donatı alanlarıyla geliştirilen projede alışveriş caddesi, açık – kapalı otopark, hamam, sauna, fitness salonu, yüzme havuzu, basketbol ve voleybol sahasıyla yürüyüş alanları ve çocuk oyun alanları yer alıyor.

Inves İnşaat Vadi Koru projesi

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