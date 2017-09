Apple'ın hemen hemen her sene çıkardığı iOS güncellemelerinin yeni olan iOS 11'in çıkış tarihi için beklenen zaman geldi. Apple'ın yeni ürünleri iPhone X ve iPhone 8 lansmanı sırasında tanıtılan yeni işletim sistemi iOS 11 ne zaman yayınlanacak? iOS 11 ne zaman çıkacak? İşte iOS 11 çıkış tarihi...

iOS 11 NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Apple'ın işletim sistemi olan iOS'un yeni sürümü iOS 11, Türkiye genelinde merakla bekleniyor. iPhone 5S ve sonra çıkan telefonlarda çalışacak olan iOS 11 işletim sistemi Türkiye'de 20 Eylül'de yayınlanacak.

iPAD İÇİN BÜYÜK DEĞİŞİM

Yeni güncelleme iOS 11, iPad'e yepyeni bir hayat verecek. Yeni Dosyalar uygulaması tüm dosyalarınızı bir araya getiriyor. Böylece hepsini tek bir yerde görebiliyor, arayabiliyor ve düzenleyebiliyorsunuz. Son kullandığınız dosyalar için özel bir yeriniz bile var. iPad’inizdekilerin yanı sıra uygulamalarınız, diğer iOS aygıtlarınız, iCloud Drive ve Box veya Dropbox gibi hizmet sağlayıcılarında depoladığınız tüm dosyalar için.

YENİ DOCK

Yeni Dock, iPad’in temelinde yapılmış bir değişim. O an hangi ekran açık olursa olsun, tek bir kaydırma hareketiyle uygulamaları açabiliyor ve aralarında hızla geçiş yapabiliyorsunuz. Dilerseniz favori uygulamalarınızı ekleyerek Dock’unuzu kişiselleştirebiliyorsunuz. Son açtığınız ya da iPhone veya Mac’inizde açık olan uygulamalar Dock’un sağ tarafına ekleniyor.



İkinci bir uygulama açmak isterseniz doğrudan Dock’tan açabilir, açık olan iki uygulamayı Slide Over veya Split View görünümlerinde aynı anda kullanabilirsiniz. Slide Over’da ikinci uygulamayı sola da sürükleyebilirsiniz. Ve yeniden tasarlanmış Uygulama Değiştirici ile, favori App Spaces’ınıza dönebilirsiniz.



SÜRÜKLE BIRAK ÖZELLİĞİ iPAD'E TAŞINDI



Yani metinleri, fotoğrafları ve dosyaları bir uygulamadan

diğerine kolayca taşıyabilirsiniz. iPad’in göz alıcı büyüklükteki Multi-Touch ekranına göre tasarlanan bu deneyim tam anlamıyla büyüleyici. Sadece tek dokunuşla, ekranın

herhangi bir yerindeki neredeyse her şeyi taşıyabilirsiniz.

iPAD PRO İÇİN APPLE PENCIL

iOS 11, iPad Pro için Apple Pencil’ı daha çok yönlü, güçlü ve doğal bir hale getiriyor. Böylece not alma, çalışma veya yaratıcılık gibi her türlü konuda çok daha pratik olabiliyorsunuz.



Şimdi bir PDF’i veya ekran görüntüsünü hızla ve kolayca işaretleyebilir, üzerine notlar alabilirsiniz. Birinci adım, Apple Pencil’ınızı alın. İkinci adım, ekrana dokundurun. Ve üçüncü adım, hemen yazmaya başlayın. Adı üstünde, Anında İşaretleme.



Apple Pencil’ınızla Kilit Ekranı’na dokunun ve hemen not almaya başlayın. Yazdığınız ve çizdiğiniz her şey Notlar uygulamasına kaydedilsin.



Notlar uygulamasında bir şeyler çizdiğinizde veya karaladığınızda, var olan metinler otomatik olarak kenara çekilsin. Dilerseniz Mail uygulamasında da satır içi çizimler ekleyebilirsiniz.



Notlar uygulamasındaki yeni Belge Tarayıcısı, belgeleri otomatik olarak algılayıp tarar, kenarları keser ve eksendeki eğrilikleri veya yüzeysel parlamaları düzeltir. Apple Pencil ile belgelerdeki

boş kısımları doldurabilir, imza atabilir ve ardından

belgeyi kolayca kaydedip paylaşabilirsiniz.



QUICK TYPE KLAVYE HIZI



Harfler, rakamlar, semboller ve noktalama işaretleri şimdi aynı klavyede. Yani artık sürekli geçiş yapmanız gerekmiyor. İhtiyaç duyduğunuz karakteri seçmek için ilgili tuşa dokunup hafifçe aşağı kaydırmanız yeterli.



ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK



Oyunlar ve uygulamalar, şimdi ekranın çok daha ötesine geçen, inanılmaz derecede etkileyici ve akıcı deneyimler sunuyor. En yeni artırılmış gerçeklik teknolojilerinden yararlanarak evinizi yeniden dekore edebilir, hiç görmediğiniz bir şehri ziyaret edebilir, hatta yeni bir dövmenin nasıl görüneceğine bakabilirsiniz. Sonsuz olanaklar sizi bekliyor.

LIVE PHOTOS

Döngü: Live Photo’larınızı eğlenceli video döngülerine dönüştürün. İstediğiniz görüntüyü seçin veya harika bir döngü için Fotoğraflar uygulamasının en uygun görüntüyü seçmesine izin verin.

Pinpon: Live Photo’nuzda zamanı tersine çevirin. Oynadıktan sonra başa dönen görüntülerle, eğlenceyi tekrar tekrar yaşayın.

Uzun Pozlama: Zaman ve hareket öğelerini yakalayın. Daha önce yalnızca DSLR kameralarla mümkün olan muhteşem bir efekt yaratın. Gece gökyüzündeki yıldızları parlak çizgilere dönüştürüp, onlara büyüleyici güzellikte flu bir görünüm kazandırın. Tıpkı bir şelaleymiş gibi.

iOS 11 ne zaman yayınlanacak

iOS 11 ne zaman çıkacak