İki hafta önce WWDC 2018 etkinliğinde tanıtılan ve beta versiyonuyla kullanıcılarla buluşan iOS 12, olumu geri bildirimler almayı başardı. Önceki iOS güncellemelerinde olduğu gibi tonla hata barındırmayan iOS 12, performans odaklı olması ve az bellek kullanarak istikrarlı çalışmayı sürdürmesi bakımından kullanıcıların gözüne girdi.

Apple, halihazırda başarılı olan işletim sisteminini güncelleyerek iOS 12 Beta 2’yi geliştiriciler için yayınladı. Eğer bir geliştirici hesabına sahip değilseniz bu linkten yeni versiyona ulaşarak iPhone ve iPad’lerinize yükleyebilirsiniz.

Tıpkı ilk versiyon gibi ‘iOS 12 Beta 2’ de iOS 11’in çalıştığı bütün cihazlarda çalışıyor.

iOS 12 Beta 2’yi destekleyen cihazlar

- iPhone X

- iPhone 8

- iPhone 8 Plus

- iPhone 7

- iPhone 7 Plus

- iPhone 6s

- iPhone 6s Plus

- iPhone 6

- iPhone 6 Plus

- iPhone SE

- iPhone 5s

- 12.9-inch iPad Pro 2nd generation

- 12.9-inch iPad Pro 1st generation

- 10.5-inch iPad Pro

- 9.7-inch iPad Pro

- 10.5-inch iPad

- iPad Air 2

- iPad Air

- iPad 5th generation

- iPad mini 4

- iPad mini 3

- iPad mini 2

- iPod touch 6th generation