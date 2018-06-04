Apple bugün, müşterilerin iOS aygıtlarıyla etkileşim kurmakla geçirdikleri zamanı anlamalarını ve bu zamanın kontrolünü ele almalarını kolaylaştırmak için iOS 12’ye eklenen yeni araçları tanıttı. Ay sonuna doğru iOS 12 public beta sürümü kapsamında kullanıma sunulacak olan bu yeni özellikler arasında Activity Reports, App Limits ve yeni Rahatsız Etme ve Bildirimler denetimleri bulunuyor. Bu denetimlerin tasarlanmasındaki amaç, müşterilerin dikkat dağınıklığını azaltmalarını ve hem kendileri hem de aileleri için ekran karşısında geçirdikleri süreyi yönetmelerini kolaylaştırmak.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği’nden Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, “iOS 12 ile müşterilerimizin uygulama ve web sitelerinde geçirdikleri zamanı, gün içinde iPhone’larını veya iPad’lerini kaç defa ellerine aldıklarını veya ne şekilde bildirim aldıklarını daha iyi anlayıp kontrol etmelerine yardımcı olacak detaylı bilgi ve araçlar sunuyoruz,” diyor. “İlk olarak 2008 yılında iPhone’a ebeveyn denetimlerini ekledik. Ekibimiz yıllardır ebeveynlerin çocuklarının haşır neşir olduğu içerikleri yönetmelerine yardımcı olmak için çok dikkatli çalışmalar yürüterek birçok yeni özelliği daha kullanıma sundu. Screen Time ile bu yeni araçların tümü, aygıtlarıyla geçirdikleri süreyi yönetmek ve kendileri için önemli olan birçok şeyi dengelemek konusunda yardıma ihtiyacı olan kullanıcıların gücüne güç katıyor.”

RAHATSIZ ETME

iOS 12, Rahatsız Etme modunda yapılan iyileştirmelerle bu güçlü zaman yönetimi aracını daha da iyi hale getiriyor; kullanıcıların ders çalışırken, derste, toplantıda veya akşam yemeği yerken o anda kalabilmelerine yardımcı oluyor. Üstelik şimdi, ekran ışığını kısarak ve sabah yeniden talimat verilene kadar kilitli ekranda tüm bildirimleri saklayarak kullanıcıların daha iyi uyumalarına yardımcı olan, yeni bir özellik daha var: Yatma Zamanı modunda Rahatsız Etme özelliği. Denetim Merkezi’ndeki yeni özellikler sayesinde, Rahatsız Etme modunu belirtilen bir zamanda veya konumda otomatik olarak sonlanacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

BİLDİRİMLER

iOS 12, dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı olmak için müşterilere bildirimleri alma biçimlerini denetleme amaçlı daha fazla seçenek sunuyor. Tamamen devre dışı bırakmayı veya doğrudan Bildirim Merkezi’ne gönderilmelerini isteyerek bildirimleri anında yönetebilirsiniz. Siri, bildirim ayarları için, ilgili alarmın hangisi olduğuna göre alarmların kısık sesle çalması veya iptal edilmesi gibi akıllı önerilerde bulunabilir. iOS 12, aynı anda birden çok bildirimi görüntüleyip yönetmeyi kolaylaştıran Gruplandırılmış Bildirimler özelliğini de kullanıma sunuyor.

SCREEN TİME

Uygulama ve web sitelerinde ne şekilde zaman geçirdikleriyle ilgili kullanıcılara bilgi vererek onları güçlendiren Screen Time, kişilerin kullandıkları her uygulamada geçirdikleri toplam zamanı, kategorilerine göre uygulamaları kullanım sıklıklarını, kaç adet bildirim aldıklarını ve iPhone veya iPad’lerini ne kadar sıklıkla ellerine aldıklarını gösteren, detaylı günlük ve haftalık Etkinlik Raporları oluşturuyor.

Kullanıcılar, iOS aygıtlarıyla ne şekilde etkileşime geçtiklerini anladıklarında, belirli bir uygulama, web sitesi veya uygulama kategorisinde ne kadar zaman harcadıklarını denetleyebilecekler. App Limits özelliği ise, kullanıcıların belirli bir uygulamada geçirebilecekleri bir süre belirlemelerine olanak tanıyacak ve bu süreyi aşmak üzere oldukları anda bir bildirim gönderecek.

Screen Time, herkesin aygıt kullanımını anlamasını ve yönetmesini kolaylaştırıyor. Ama özellikle de çocuklar ve aileleri için çok avantajlı. Ebeveynler kendi iOS aygıtlarından çocuklarının Etkinlik Raporuna erişebiliyor, zamanlarını nasıl geçirdiklerini görebiliyor ve onlar adına uygulama limitleri belirleyip yönetebiliyorlar.

Screen Time, ebeveynlerin çocuklarının iOS aygıtlarının kullanılamayacağı, yatma zamanı gibi belirli bir zaman aralığı belirlemelerine olanak veriyor. Downtime süresince uygulamalardan gelen bildirimler görüntülenmiyor ve uygulamaların üzerinde, kullanımlarına izin verilmediğini belirten bir rozet bulunuyor. Ebeveynler, Telefon veya Kitaplar gibi, Downtime süresince veya sınır aşıldığında bile her zaman kullanıma açık olmasını istedikleri belirli uygulamaları da seçebiliyorlar.

Screen Time, hesap tabanlıdır ve çocukların iOS aygıtları genelinde çalışır. Bu da, ayar, rapor ve izinlerin toplam kullanımlarına dayalı olduğu anlamına gelir. Screen Time, Aile İçi Paylaşım ile birlikte çalışır. Kurulumu hızlı ve kolaydır Ebeveynler aynı Aile İçi Paylaşım grubundan çocukları için Screen Time ayarlarını uzaktan veya doğrudan çocuklarının aygıtlarından yapılandırabilirler.

iOS 12 NE ZAMAN GELECEK?



Screen Time ile yeni Bildirimler ve Rahatsız Etme özellikleri bu sonbaharda iOS 12 ile birlikte kullanıma sunulacak. iOS 12’nin geliştiricilere yönelik ön sürümü, Apple Geliştirici Programı üyeleri için bugünden itibaren developer.apple.com adresinde kullanıma sunuldu. Bu ayın ilerleyen günlerinde ise beta.apple.com adresi aracılığıyla bir public beta sürümü iOS kullanıcılarının kullanımına sunulacak. iOS 12 bu sonbaharda iPhone 5s ve daha yeni iPhone modelleri, tüm iPad Air ® ve iPad Pro® modelleri, iPad 6. nesil, iPad 5. nesil, iPad mini™ 2 ve daha yeni iPad modelleri ve iPod touch® 6. nesil için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak indirilebilecek. Daha fazla bilgi için apple.com/ios/ios-12-preview/ adresini ziyaret edin.

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