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Arttırılmış Gerçeklik

Apple, arttırılmış gerçelik için optimize edilmiş yeni bir dosya formatı yarattı. Tüm iOS ve macOS cihazlarının destekliyeceği USDZ formatı ile 3D objeleri başkalarıyla paylaşmak çok daha basit olacak.

Geliştiricilere yeni arttırılmış gerçeklik araçları sağlayan Arkit 2’de tanıtılan yenilikler arasındaydı. Bu yazılım sayesinde farklı cihazlar aynı sanal 3D nesneyi farklı perspektiflerden görebiliyor. Yeni duyurulan Measure isimli uygulama ise, nesneleri ve uzaklıkları sanal gerçeklik için ölçebiliyor.