Teknoloji dünyasının merakla beklediği WWDC 2018’e iOS 12 damgasını vurdu. İşte yeni işletim sistemiyle birlikte gelecek özellikler...
Performans
iOS 11’yi destekleyen her cihazda çalışabilir olan iOS 12, Apple’a göre özellikle eski telefonların performansını önemli ölçüde arttıracak.
Arttırılmış Gerçeklik
Apple, arttırılmış gerçelik için optimize edilmiş yeni bir dosya formatı yarattı. Tüm iOS ve macOS cihazlarının destekliyeceği USDZ formatı ile 3D objeleri başkalarıyla paylaşmak çok daha basit olacak.
Geliştiricilere yeni arttırılmış gerçeklik araçları sağlayan Arkit 2’de tanıtılan yenilikler arasındaydı. Bu yazılım sayesinde farklı cihazlar aynı sanal 3D nesneyi farklı perspektiflerden görebiliyor. Yeni duyurulan Measure isimli uygulama ise, nesneleri ve uzaklıkları sanal gerçeklik için ölçebiliyor.
Fotoğraflar
iOS 12’de Photos’a büyük yenilikler gelecek. Arama kısmına bir şeyler yazmaya başlar başlamaz, Apple’ın akıllı arama özelliği size yardımcı olmaya başlayacak. Aynı anda birden fazla kelimeyle çoklu aramalar yapabilirsiniz..
Yeni ‘Sizin İçin’ sekmesi sayesinde farklı fotoğraflara ve fotoğraf gruplarına göz atabileceksiniz. Ayrıca farklı fotoğraf efektleri de size önerilecek.
Siri Kısayolları
Yeni ‘Shortcuts’ özelliği sayesinde üçüncü parti uygulamalar, Siri’ye kısayollar ekleyecek. Örneğin, Siri’ye ‘Anahtarımı kaybettim’ dedeğinizde Tile uygulaması açılacak ve anahtarlarınızın yerini tespit edecek. Bu özellikten hem uygulama geliştiricileri hem de kullanıcılar yararlanacak. Yani kısayolları istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz.
Popüler uygulama güncellemeleri
iOS 12 ile birlikte birçok Apple uygulaması da büyük yenilikleri beraberinde getirecek. The Apple News’a yeni bir tarayıcı sekmesi gelecek. Bu sekme sayesinde favori kaynaklarınıza daha rahat erişim sağlayacak ve yeni kanallar ile konuları keşfedebileceksiniz.
‘Stocks’ uygulaması da yeni arayüzü ile birlikte yeniden elden geçirildi. ‘The Apple News’ ile entegre olan uygulama, saat başı güncellenecek ve artık iPad kullanıcıları için de erişilebilir olacak.
iBooks uygulaması da iOS 12’de Apple Books oldu ve yeni bir arayüzüne kavuştu.
CarPlay
iOS 12 ile birlikte CarPlay de büyük güncellemeler alacak. Bunlardan en önemlisi artık diğer navigasyon uygulamalarını destekleyecek olması.
Bildirimler
Yeni gelecek ‘Gruplandırılmış Bildirimler’ sayesinde birde çok bildirimi aynı anda görüntüleyebileceksiniz.
Screen Time
Apple’ın kullanıcıların güvenle sürüş yapması için ‘Do Not Disturb’ü geliştirecek birçok yeni özellik duyurdu. Yeni ‘Screen Time’ özelliği sayesinde size haftalık olarak iPhone ya da iPad’inizi nasıl kullandığınıza dair bir özet gelecek. İsterseniz cihacınızı çok fazla kullanınca alarm verecek bir limit bile belirleyebilirsiniz. Ayrıca ebeveynler, çocukları için çeşitli uygulama kısıtlamaları yapabilecekler.
Mesajlar ve Emojiler
Apple’ın animasyonlu emoji özelliği olan Animoji, şimdi dil hareketlerini de algılayabilecek. iOS 12 ile birlikte ayrıca hayalet, koala, kaplan ve T Rex gibi yenilikler gelecek. En önemlisi ise yeni Memoji özelliği sayesinde kullanıcılar, kendilerine benzeyen Animojilerini yaratabilecekler.
Mesajlar uygulamasına Snap-Chat gibi filtreler ve video etiketleri eklenecek.
FaceTime
FaceTime’a gelen grup desteği de iOS 12’nin yenilikleri arasında. Üstelik bu grup görüşmeleri 32 kişiyi destekliyor. Mesajlardaki grubunu direk olarak FaceTime’daki görüntü konuşmaya da katabiliyorsunuz. Animoji ve Memoji özellikleri de FaceTime’da bulunuyor.
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