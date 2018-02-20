Apple, bir yandan geçtiğimiz ayın sonlarına doğru kullanıcıların beğenisine sunduğu iOS 11.2.5 sürümünde ortaya çıkan hata ile uğraşırken, diğer taraftan ise iOS 12 güncellemesini yetiştirme derdinde.

Bugün internete sızan bilgilere göre iOS 12 güncellemesi, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtılacak. Bu yıl da San Francisco'daki Moscone Center'da gerçekleştirilecek olacak konferans, 4-8 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yeni iOS 12 sürümü ile telefondaki güvenlik sorunlarının çözüme kavuşturulacağı, FaceTime'a Animoji desteği getirileceği ve Siri entegrasyonunun artırılacağı belirtiliyor.