Apple’ın önümüzdeki yıl yayımlayacağı iOS 13 isimli yeni mobil işletim sistemi sürümünün sunacağı yeni özellikler hakkında iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Bloomberg muhabirlerinden Mark Gurman’ın tweet’lerine göre, 2019 yılında kullanıcılara sunulacak iOS 13, iPhone ve iPad’leri daha kullanışlı kılacak yenilikleri beraberinde getirecek.

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Gurman’a göre bu yenilikler arasında, halihazırda MacOS’ta bulunan ve iki farklı görevin aynı anda yürütülmesini sağlayan bölünmüş ekran ile bir önceki iOS güncellemesinde sunulan Dosyalar uygulamasının yenilenmiş bir sürümü yer alacak.

Gurman daha önce Apple’ın işletim sisteminin istikrarlı çalışmasını sağlamak için iOS 12’den bazı özellikleri çıkarttığını belirtmişti. Bu özelliklerin Yukon kod adı verilerin iOS 13 ile kullanıcılara sunulması planlanıyor.

iOS 13 ile gelmesi beklenen bir diğer heyecan verici özellik ise çapraz uygulama desteği. Apple’ın Mac ile iOS uygulamalarını birbirleriyle uyumlu hale getirmek ve her iki tarafta da çalışmasını sağlamak istediği söyleniyordu. Son haberler ise şirketin bu özelliği 2019 yılında kullanıcılara sunacağı yönünde.

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