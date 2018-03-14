Sözcü'nün haberine göre, Alper Kömürcü ile yollarını ayırmasıyla ilgili konuşan sanatçı, “Ben bu konular hakkında konuşmak istemiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte gördüm ki mutluluğumu isteyen çok fazla insan varmış. Ben çok iyi bir dost ve çok iyi bir iş ortağı kazandım. Çalışmalarımız da birlikte devam edecek. Dün de bir konserimiz vardı yine birlikteydik” dedi.



"SİZLERİN KONUŞMASIYLA BÖYLE ŞEYLER OLMUYOR"

Öte yandan Açar, aşka kapılarını kapattığı sorulunca da, “Sizlerin konuşmasıyla böyle şeyler olmuyor. Ben hiç aklımda ve fikrimde yokken böyle bir şey başıma geldi. Yapı olarak da büyük konuşmayı sevmeyen bir insanım. Allah ne yaşamayı nasip ettiyse ömrümüzde onu yaşayacağız. Göreceğiz…” şeklinde cevap verdi.