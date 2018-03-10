İpek Açar biten ilişkisiyle ilgili şunları söyledi:



"Evet, Alper Bey ile birlikteliğimizi sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuz her zaman devam edecektir... Daha da önemlisi kendisi kıymetli bir müzik insanıdır, birlikte çalışmalarımız, konserlerimiz sürecek. Şimdiye kadar ilişkimize olan desteğiniz, sevginiz için sonsuz teşekkür ediyorum, eksik olmayın. Bu hayattaki nefesimiz sayılı, umarım tüm güzellikler mutluluklar hepimiz ile olur" dedi. (Temizmagazin.com)

Bu Konu İle İlgili Haberler