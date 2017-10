İpek Açar: Uzun zaman sonra çok mutluyum

HT Magazin’de Mehmet Çalışkan, İpek Açar ile röportaj yaptı



Ara sıra telefonla konuşuyorduk ama

uzun zamandır yüz yüze gelmemiştik.

Hoş sohbettir.

Ziyaret etmek istedim. Aradım...

‘Uygunsanız yarın gelmek istiyorum.’

‘Buyrun, bekliyorum.’

Her ne kadar röportaj yapmaya değil

de sohbet etmeye gidiyor olsam da zihnimde

ister istemez birçok soru kendini

yine göstermeye başlamıştı.

Yeni albüm çalışması, neden bir

orkestra kurduğu, yeni projeleri olup olmadığı,

Kayahan’ı anma gecesinin bu yıl

nerede olacağı, sahneye kimlerin çıkacağı,

geçim sıkıntısı yaşayıp yaşamadığı..

Sorular sorular...

Ve hayatında biri olup olmayacağı...

Örnek bir evlilik oldu onlarınki...

‘Hastalıkta sağlıkta, iyi günde kötü günde’nin

hakkını verdiler ama yanlızlık Allah’a

mahsus. Hayatında biri olacak mı?

Evinin kapısında her zamanki nezaketiyle

karşıladı. Havadan sudan başlayan

sohbette zihnimdeki her soru dile geldi.

Sohbet sırasında ne sorduysam anlattı.

Hatta yeni bir birlikteliği olduğunu bile...

‘İpek Hanım, sohbete geldim ama

konuştuklarımızı yayınlamak istiyorum.’

‘Sohbet etmiştik.’

‘Beni anlayın lütfen. O kadar samimi,

içten ve hiçbir şey saklamadan, gizlemeden

konuştuk ki bu dost sohbetini mutlaka

yayınlamalıyım.

‘Peki, neden olmasın?’



‘Dostlarım benim adıma çok sevindi’



Merak ediyorum da hayatınızda kimse olmayacak mı?



Çok içtenlikle söylüyorum. Bu duyguları yaşayacağımı hiç düşünmüyordum ama Allah nasip ederse oluyormuş. Hayatımda yüreği güzel bir insan var. Uzun bir zaman sonra çok mutluyum ve şükrediyorum.



Öyle mi, kim?



(Kızararak cevaplıyor) ‘İyi ki Doğdun Kayahan Senfonik Konseri’nin çalışmaları esnasında bizi İskender tanıştırdı. O konserde orkestra şefliğini ve şarkıların orkestrasyonlarını yapan Alper Kömürcü ile önce iş arkadaşıydık. Sonra o güzel dostluğumuz özel bir gönül bağına dönüştü.



Aslı Gönül birlikteliğinizi nasıl karşıladı? Beste Açar’ın haberi var mı?



(Gülerek yanıtlıyor) Bu soru bombardımanına şöyle cevap vereyim. Aslı Gönül ‘Anneciğim özel hayatın ya da iş hayatın ile ilgili aldığın bütün kararlarda yanındayım ve seni sonuna kadar destekliyorum’ diyerek beni çok duygulandırdı. Beste’nin de haberi var. Elbette olacak. Aileler en büyük destekçimiz. Nilüfer benim çok ama çok yakınım. Her gün görüşüyoruz, tabii ki onun da haberi var. Beni seven, mutluluğumu önemseyen ailem ve dostlarım... Herkes benim adıma çok sevindi.



Geçim sıkıntısı yaşıyor musunuz?



Her şeyden önce sağlığımız yerinde. Bence en büyük zenginlik sağlığımız. Aile sevgisi, bağlılığı açısından, dostluktan yana çok zenginiz. Bir geçim sıkıntısı yaşamıyoruz yani şükredecek çok şeyimiz var.



Kayahan’ı ve şarkılarını yaşatmak için başka projeler üretecek misiniz?



Evet tabii ki... Aile olarak bir Kayahan belgeseli üzerinde çalışmaya başladık. Profesyonel bir ekip Beste ve ben. Bu projede hep beraber çalışacağız. En güzelini yapmak çabamız ve amacımız. Emin olun çok güzel bir Kayahan

belgeseli olacak.



Açar’ın yeni projesi:

‘Mazinin Sevdası Tangolar’



Ve kayıt başladı...

Yeni albüm çalışmanız hangi süreçte? Ne zaman biter?



Eski albüm çalışması mı demeliyim bilemiyorum. (Gülüyor ) Beş altı yıllık bir süreç... Şarkılar zaten belliydi ve iki yıldır ise bitme aşamasında. Her işte bir hayır vardır. İnşallah yakın zamanda bitmiş olmasını umuyorum.

Kayahan’ın hiç duyulmamış şarkıları da olacak mı?



Evet, tabii ki. En üzüldüğüm nokta, Kayahan’ın hiç duyulmamış yeni şarkılarını dinleyicilerle henüz buluşturamamış olmak.



Sizin şarkılarınız...



İki tane şarkım olacak. Birinin sözü bana ait, müziği ise İskender Paydaş’a. Diğerinin ise sözü de müziği de benim.



Alper Kömürcü ile yeni bir orkestra kurdunuz. Buna neden gerek duydunuz?



İskender’in çok yoğun programı olduğu için konser tarihlerimiz çakışmaya başlamıştı. Böyle bir karar aldım ama İskender ile birlikte çalışmalarımız da tabii ki devam edecek.



Yeni bir projeniz olduğunu duydum. O proje nedir?



Beni çok heyecanlandıran bir proje. Uzun zamandır üzerinde çalışıyorum. Artık sahneleme aşamasına geldim. Mazinin Sevdası Tangolar.



Mazinin Sevdası Tangolar nasıl bir proje olacak?



Tangoları çok seviyorum. Çok önemli kültür miraslarımızdan birinin ne yazık ki unutulduğunu düşünjyorum. Tangoları yeniden, doğasını bozmadan, modern ve dikkat çekici bir şekilde sunmak için çalışıyorum. Tangoları senfoni orkestrası eşliğinde seslendireceğim. Bilindik tango şarkılarının yanı sıra keyif aldığım bazı şarkıları tango halinde de seslendireceğim. Mazinin Sevdası Tangolar’ın ilk konserini ocak ayında vereceğiz, albümü ise konserden birkaç ay sonra hazır hale gelir.

‘Kayahan’ın albümleri dijital platformda olacak’



Bu yıl 29 Mart’ta Kayahan’ın yaş gününde anma gecesi nerede olacak?



Bu yıl Ankara’da olmasını çok arzu ediyoruz. Türkiye’nin her yerinde yapmak nasip olur inşallah. Çok özenle hazırladığımız ve büyük emek verdiğimiz bir gece.



Neden Ankara’da olacak?



Ankara, Kayahan için önemli bir şehir. Çok uzun yılları geçmiş orada aynı zamanda sevenlerden bu yıl Ankara’da olması için birçok istek geldi.



Vefatından sonra Kayahan’ın şarkılarına gösterilen ilginin ne düzeyde olduğunu söyleyebilirsiniz?



Kayahan şarkıları herkesin hayatına dokunmuş unutulmayacak ve Türk müzik tarihi açısından da çok özel şarkılar. Kayahan şarkılarının dijital platformlarda neden olmadığı konusunda çok soru geliyordu. Çok yakın zamanda ilk dört Kayahan albümü, sonrasında ise diğer albümleri dijital platformlarda yer alacak.









İpek Açar

Alper Kömürcü