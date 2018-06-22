2015 yılında hayatını kaybeden Kayahan'ın eşi İpek Açar, Ekim 2017'de müzisyen Alper Kömürcü ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çiftin evlenecekleri söyleniyordu ki, çift geçen mart ayında ayrıldı. Ancak aynı sahneyi paylaşan ikilinin ayrılığı 3 ay sürdü.

BİRLİKTE YIL SONU GÖSTERİSİNE KATILDILAR

İkili, Aslı Gönül'ün yıl sonu gösterisine katıldı. Çifte, İpek Açar'ın annesi ve teyzesi de eşlik etti.