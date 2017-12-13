Cadde’nin haberine göre, bir mekanda geç saatlere kadar sohbet eden İpek Bilgin ile Dilara Aksüyek'in, dizideki hallerinden eser yoktu.



Uzun süre bir şeyler içip sohbet eden ikiliden İpek Hanım, mekan çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben ünlü değilim, Dilara'yı çekin" diyerek güldü.



Mekandan geç çıkan oyuncular, “Normalde sizi bu saatlerde dışarıda görmezdik" şeklindeki yoruma, "Yarın setimiz yok. O yüzden rahatız" yanıtını verdiler.







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