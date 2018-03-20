Survivor 2018'de sakatlanarak yarışmaya devam edemeyecek olan kişilerin yerine yeni isimler geldi. Gönüllüler takımına gelen isimlerden bir taneside İpek Yaşar oldu. Performansı ile beğeni toplayan İpek Yaşar dünkü yapılan eleme sonrası yarışmaya veda eden isim oldu.

İPEK YAŞAR'IN DUYGULANDIRAN SON SÖZLERİ

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında elenen isim yani İpek Yaşar ada konseyinde söz aldı. İşte İpek Yaşar'ın son sözleri...

İPEK YAŞAR KİMDİR?

İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur.

İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

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