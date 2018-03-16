İpek Yaşar kimdir? sorusu gündeme Survivor 2018 yarışmalarındaki performansıyla geliyor. İpek Yaşar için başarılı bir resim çizdiği söylenebilir. İşte Survivor'a sonradan yedekler listesinden dahil olan İpek Yaşar hakkında kısa bilgiler.

İPEK YAŞAR KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

İpek Yaşar 27 yaşındadır. Hukuk Fakültesi mezunudur. Aynı zamanda Galatasaray A Takımı'nda forma giymiş milli su topu oyuncusudur. Aynı zamanda atlet olan İpek, crossfit hocalığı yapıyor. CrossFit sporcusu olan İpek Yaşar Hukuk Fakültesini bitirmiştir. Daha sonra yüksek lisans yapan İpek Yaşar başarılı bir avukat adayıdır. Crossfit Balaban'da koç olarak çalışan İpek Yaşar aynı zamanda Galatasaray su sporu takımında da uluslar arası bir oyuncudur. İpek Yaşar spor kariyeri ile ön planda olmayı çok sevmektedir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER