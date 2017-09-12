iPhone 10 iPhone X Türkiye fiyatı

Apple'ın 10. yıla özel olarak tasarladığı yeni telefonu iPhone X tanıtılıyor. Peki, yeni iPhone X özellikleri neler? iPhone X fiyatı ne kadar? Tim Cook'un 'İşte telefonun geleceği' diyerek tanıttığı iPhone X...

IPHONE 10 - IPHONE X TÜRKİYE FİYATI

iPhone X, 999 dolardan başlayacak. iPhone X'in Türkiye fiyatı ise 5 bin 295 TL olacak.

Yeni telefon iPhone X tanıtılıyor. iPhone X'in diğer telefonlardan farklı yanlarından birisi tamamen cam kalp bir ekrana sahip olması. Telefonun ön ve arka yüzü cam.

Uzay Siyahı ve Gümüş renklerinde olacak iPhone X suya ve toza mikroskobk seviyede dayanıklı olacak.

Süper Retina ekrana sahip olacak iPhone X, 5,8 inç ekranıyla 2.436x1.125 piksel çözünürlük sunacak.

iPhone X, OLED ekranlı ilk iPhone özelliğini taşıyor. Süper Retina, klasik OLED'e göre daha ince, daha parlak, daha geniş renk desteği ve doğruluğuna sahip.

HDR, Dolby Vision ve HDR10 destekli cihaz 1.000.000:1 kontrast oranıyla lüks bir TV'yi andırıyor. Ayrıca ekranda önceki modellerden alıştığımız 3D Touch da mevcut.

Yeni iPhone X'te 'home' tuşu yok. Telefonu açmak için ekrana dokunmak ya da yerinden kaldırmak gerekiyor.

Ana ekrana dönmek için parmağınızı aşağıdan yukarı doğru kaydırmanız gerekiyor. Bu alanda kamera ve flaş kısayolları da bulunuyor.

Siri ise, 'Hey Siri' diyerek ya da yandaki geniş tuşa basarak açılabilecek.

PARMAK İZİ YERİNE ARTIK YÜZ TANIMI GELDİ

iPhone 5S ile birlikte gelen parmak izi özelliği iPhone X'te olmayacak. Yerine FaceID adını alan yüz tanıma özelliği geldi. Bu özellik, TrueDepth adlı ön kamera sistemiyle yapılıyor. Burada infrared kamera, mesafe algılayıcı, ortam ışığı algılayıcı, ön kamera ve mini projektör mevcut.

Bunların birleşimi de karanlıkta dahi sizi tanıyabilmesini sağlıyor. Minik projektör binlerce görünmez kızılötesi nokta yansıtıyor, bunları gören infrared (kızılötesi) kamera da, 3D olarak yüz haritanızı çıkartarak sizi tanıyor.

Bu işlemleri A11 yaptığından A11 Bionic adını taşıyor. İnsan sinir sistemine benzeyen yapısıyla yapay zeka destekli yüz tanıma gerçekleştiriliyor.

Verileriniz güvenle cihazda tutuluyor. Yani bir sunucuya aktarılmıyor. Parmak izinde cihazı aldatma payı 50 binde 1'ken, yüz tanıma ile Apple bu oranın 1 milyonda 1'e düştüğünü söylüyor.

ANİMOJİ ÖZELLİĞİ

Animoji'ler ise iPhone X'in en sıra dışı özelliği olabilir. Bu 3 boyutlu yüz tarama ile yüzünüzden emoji yaratabilecek.

Kontrol Merkezi'ne artık ekran aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı kaydırarak ulaşılacak.

Artık eğlenmek için uygulama kurmaya gerek yok. iPhone X'in artırılmış gerçeklik destekli yazılımı birçok yerde karşımıza çıkacak.

iPhone X'te 12 MP'lik çift kamera mevcut. iPhone 8'dekiyle aynı gözüküyor. Farkı ise Quad LED True Tone flash ve iki kat daha iyi ışık alabilmesi.

Ön kamera da daha iyi selfie'ler çekebilmeyi sağlayacak. Özelliklerine baktığımızda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile oldukça benzer.

Pil ömrü iPhone 7'ye göre iki saat daha uzun olacak! Bu cihazda da kablosuz şarj mevcut. Yine Qi standardı kullanılmış. Aynı yere şirketin kablosuz kulaklıkları Apple AirPods'u koyarak onları da şarj etmek mümkün olacak.

iPhone X'in özellikleri tek ekranda.

iPhone X, 64 ve 256 GB kapasiteye sahip olacak ve 999 dolardan başlayacak.

27 Ekim'de ön siparişe çıkacak olan telefon 3 Kasım'da satışa çıkacak.