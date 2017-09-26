iPhone 8 maliyeti ne kadar?

Apple'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı iPhone 8 Plus, şirketin şu ana dek çıkardığı en pahalı telefonlardan ve fiyatlardaki bu artış analistlere göre ciddi bir kar marjını da beraberinde getiriyor.

IHS Markit tarafından yapılan araştırmaya göre 5.5 inç ekran ve 64 gigabayt hafızaya sahip , etiket fiyatı 799 dolar olan iPhone 8 Plus'in parça maliyeti 288.08 dolar. iPhone 7 Plus ise 277.66 dolar parça maliyetine sahipti. Ancak aralarındaki satış fiyatı farkı 30 dolar.

iPhone 7'den yaklaşık 10 dolar daha fazla, 247.51 dolar parça maliyeti olan iPhone 8 ise önceki versiyonuna 50 dolar fark atarak 699 dolar etiketle satılacak.

iPHONE X MALİYETİ DAHA DA YÜKSEK OLACAK

IHS Markit'in maliyet analiz biriminde kıdemli yönetici olarak çalışan Andrew Rassweiler daha yüksek maliyet durumunu, A11 çip ve kablosuz şarj gibi ek özelliklerin gelmesine ve bileşenlerdeki yavaşlayan maliyet düşüşüne bağlıyor.

999 dolardan satılacak iPhone X için henüz bir analiz yayımlanmadı ancak OLED ekran ve 3 boyutlu yüz tarama sisteminde kullanılan ileri düzey sensörlerden dolayı iPhone 8 modellerine göre maliyetin oldukça yüksek çıkması bekleniyor.

Haziran ayında brüt yüzde 38.5 kâr açıklayan Apple'ın bu ay sonundaki 3. çeyrek tablolarında yüzde 37.9 kâr açıklaması bekleniyor.

iphone 8 maliyeti

iPhone 8 plus maliyeti

iPhone 7 maliyeti

iPhone 7 plus maliyeti

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