iPhone 8 maliyeti ne kadar?

Apple'ın geçtiğimiz günlerde çıkardığı iPhone 8 Plus, şirketin şu ana dek çıkardığı en pahalı telefonlardan ve fiyatlardaki bu artış analistlere göre ciddi bir kar marjını da beraberinde getiriyor.
IHS Markit tarafından yapılan araştırmaya göre 5.5 inç ekran ve 64 gigabayt hafızaya sahip , etiket fiyatı 799 dolar olan iPhone 8 Plus'in parça maliyeti 288.08 dolar. iPhone 7 Plus ise 277.66 dolar parça maliyetine sahipti. Ancak aralarındaki satış fiyatı farkı 30 dolar.
iPhone 7'den yaklaşık 10 dolar daha fazla, 247.51 dolar parça maliyeti olan iPhone 8 ise önceki versiyonuna 50 dolar fark atarak 699 dolar etiketle satılacak.
iPHONE X MALİYETİ DAHA DA YÜKSEK OLACAK
IHS Markit'in maliyet analiz biriminde kıdemli yönetici olarak çalışan Andrew Rassweiler daha yüksek maliyet durumunu, A11 çip ve kablosuz şarj gibi ek özelliklerin gelmesine ve bileşenlerdeki yavaşlayan maliyet düşüşüne bağlıyor.
999 dolardan satılacak iPhone X için henüz bir analiz yayımlanmadı ancak OLED ekran ve 3 boyutlu yüz tarama sisteminde kullanılan ileri düzey sensörlerden dolayı iPhone 8 modellerine göre maliyetin oldukça yüksek çıkması bekleniyor.
Haziran ayında brüt yüzde 38.5 kâr açıklayan Apple'ın bu ay sonundaki 3. çeyrek tablolarında yüzde 37.9 kâr açıklaması bekleniyor.
- iphone 8 maliyeti
- iPhone 8 plus maliyeti
- iPhone 7 maliyeti
- iPhone 7 plus maliyeti
- apple
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.