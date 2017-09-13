iPhone 8 modelleri hangi ülkede ne kadar? iPhone 8 hangi ülkede daha ucuz?

iPhone 8 tanıtımı, dün gece Apple Eylül 2017 etkinliği ile Apple Park'taki yeni Steve Jobs Sahnesi'nde gerçekleşti. Etkinlike, yeni nesil Apple Watch ile iki yeni telefon daha tanıtıldı.
"Hangi ülkede ne kadara satılacak?" sorusu en merak edilen sorular arasında yer alırken, fiyatlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
iPHONE'UN YENİ MODELLERİ HANGİ ÜLKEDE NE KADAR SATILACAK?
|ÜLKE
|iPHONE 8
|iPHONE 8 PLUS
|iPHONE X
|AMERİKA
|699 Dolar
|799 Dolar
|999 Dolar
|KANADA
|929 Dolar
|1.059 Dolar
|1.319 Dolar
|AVUSTRALYA
|1.079 Dolar
|1.229 Dolar
|1.579 Dolar
|ALMANYA
|799 Euro
|909 Euro
|1.149 Euro
|FRANSA
|809 Euro
|919 Euro
|1.159 Euro
|İSPANYA
|809 Euro
|919 Euro
|1.159 Euro
|İTALYA
|839 Euro
|949 Euro
|1.189 Euro
|UKRAYNA
|699 Hryvnia
|799 Hryvnia
|999 Hryvnia
|RUSYA
|59.990 Ruble
|64.990 Ruble
|79.990 Ruble
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EMİRLİKLERİ
|2.849 AED
|3.249 AED
|4.099 AED
|HONG KONG
|5.988 HK Dolar
|6.888 HK Dolar
|8.588 HK Dolar
|HİNDİSTAN
|64.000 Rupi
|73.000 Rupi
|89.000 rupi
iPHONE'UN YENİ MODELLERİNİN TÜRKİYE'DEKİ TAHMİNİ SATIŞ FİYATLARI
Yeni iPhone'ların Türkiye fiyatları resmi olarak açıklanmasa da iPhone 8'in 64 gb versiyonunun Türkiye tahmini fiyatı 4 bin 200 TL ile 4 bin 300 TL arasında, iPhone 8 Plus'ın da 4 bin 500-4 bin 600 TL arasında değişiyor.
iPhone X'in Amerika fiyatı 999 dolardan başlarken, Türkiye tahmini fiyatı ise 5 bin 300 TL.
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Misafir 41 saniye öncegalaxy s8 daha iyi iphone x den00
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Misafir 14 dakika önceyine kazıklanıyoruz keşke türk bir marka çıksa :(00
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Misafir 17 dakika önceucuzmusss00