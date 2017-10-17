iPhone 8 nasıl yeniden başlatılır?

Apple, iPhone 7 ile birlikte akıllı telefonlarındaki basılabilir ana ekran tuşunu dokunmatik bir muadiliyle değiştirmişti. Kullanıcılar kilitlenen cihazı yeniden başlatabilmek için yeni bir tuş kombinasyonu kullanmak zorunda kalmışlardı.

Bir önceki model gibi dokunmatik ana ekran tuşuna sahip olan iPhone 8’i yeniden başlatmak için ise farklı tuş kombinasyonları belirlenmiş.

iPhone 7’de telefonu yeniden başlatmak için açma-kapatma tuşu ile sesi kısma tuşuna 10 saniye basılı tutmak yeterliyken, iPhone 8 sahiplerinin bundan fazlasını yapmaları gerekiyor.

IPHONE 8’İ YENİDEN BAŞLATMA

Yeni akıllı telefonunuzu yeniden başlatmak için önce sesi aç tuşuna, ardından sesi kıs tuşlarına birer kez basmalı; sonrasında ekranı açıp kapatan tuşa 10 saniye boyunca basılı tutmalısınız. Apple logosunu görene kadar tuşa basmayı bırakmayın.

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