Apple'ın bu akşam tanıtımını yapacağı ve akıllı telefon piyasasının büyük heyecanla beklediği iPhone 8 için nefesler tutuldu. Yeni tasarımı ve özellikleriyle dikkat çeken iPhone 8, bu akşam gerçekleştirilecek olan Apple lansmanında görücüye çıkacak. Peki iPhone 8 özellikleri nelerdir? iPhone 8 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 8 özellikleri ve iPhone 8 satış fiyatı...

iPHONE 8 ÖZELLİKLERİ

Apple'ın bu akşam gerçekleştireceği lansmanda Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 8'i tanıtacak ve iPhone 8 akıllı telefon piyasasına giriş yapacak. Tanıtım öncesinde cihaz hakkında birçok bilgi ortaya çıkmış ve barındırdığı özelliklerle iPhone 8 dikkatleri üzerine çekmişti.

Şimdiye kadar alışık olunmayan tasarımıyla kullanıcıyla buluşacak olan iPhone 8'de ön yüz tamamen ekran olacak ve kullanıcılar boydan boya dokunmatik ekran kullanma deneyimini yaşayacak.

Daha önceki iPhone modellerinden alışık olunan yatay kamera pozisyonu, yeni iPhone 8'de değişmiş durumda. Cihazın kasasında dikey pozisyonda konumlanan iPhone 8 arka kamerası, OIS özelliği barındıracak. Bu özellik sayesinde video kayıtlarındaki sarsıntıları sıfıra kadar indirebilecek ve çok daha net görüntü sunacak.

Öte yandan arttırılmış gerçeklik özelliği de iOS 11 ile iPhone 8'de yer alacak ve bu da kamerada daha kaliteli çekimlerin yapılmasını sağlayacak. 16 megapiksel ana kamera sensörleri barındıracak olan yeni iPhone 8, 4K çekim ve 8 megapiksel görsel kaydı yapabilecek.

Aynı zamanda iPhone 8, sahip olduğu 7 megapiksel çözünürlüklü ön kamerası ile de düşük ışıkta çok daha iyi görüntü kaydı yapabilecek.

iPhone 7'de uygulanan 3.5 mm jak girişinin kaldırılması, yeni iPhone 8'de de devam edecek. Bilindiği üzere iPhone 7'de kulaklık girişi kaldırılmış ve şarj girişi olarak bilinen Lightning girişine bağlanmıştı. Bu özellik ile ilgili şimdiye kadar birçok şikayet gelse de Apple geri adım atmadı.

Köklü değişikliklerin yapıldığı bir başka yer ise ekran. Yeni iPhone 8, tam 5.1 inç boyutuna sahip olacak ve 660 ppi piksel yoğunluğu sunacak. 1242 x 2800 ekran çözünürlüğü ile karşımıza çıkacak olan yeni iPhone 8, kullanıcılara çok daha iyileştirilmiş bir ekran sunmaya hazırlanıyor.

Gücünü yaklaşık 3 bin mAh'lik bataryadan alacak olan iPhone 8, daha uzun kullanım ömrü sunacak. Böylece iPhone kullanıcıları güç konusunda daha tatmin olacak.

Dört çekirdekli Apple 11 Fusion işlemci barındıracak olan iPhone 8, daha fazla performans gerektiren işlemleri kolaylıkla yapabilecek ve kullanıcıların daha fazla işlem yapmasını da sağlayabilecek. Aynı zamanda iPhone 8, tıpkı iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi 3 GB RAM'e sahip.

Suya ve toza karşı dayanıklılığı bulunan ve IP68 sertifikalı iPhone 8, 1.5 metre derinliğe kadar 30 dakika boyunca su geçirmezlik garantisi verecek. Üç farklı depolama özelliğiyle gelecek olan iPhone 8, 64 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçeneklerine sahip.

iPHONE 8 FİYATI

Üç farklı depolama seçeneğiyle gelecek olan yeni iPhone 8, üç farklı fiyat etiketiyle kullanıcıyla buluşacak. iPhone 8'in 64 GB modeli 999 dolardan satışa sunulacak. 256 GB iPhone 8 fiyatı 1.099 dolar ve 512 GB iPhone 8 fiyatı da 1.119 dolar olarak belirlendi.

64 GB iPhone 8 fiyatı: 999 dolar

999 dolar 256 GB iPhone 8 fiyatı: 1.099 dolar

1.099 dolar 512 GB iPhone 8 fiyatı: 1.119 dolar

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