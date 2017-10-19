iPhone 8 Plus kutu açılışı ve ön inceleme! iPhone 8 Plus özellikleri neler?

Ülkemizde yarın yani 20 Ekim'de satışa çıkacak olan iPhone 8 ve 8 Plus'ı Habertürk teknoloji editörleri Aytun Çelebi ve Cem Sünbül canlı yayında kutu açılışını yaptı ve ön inceleyerek sosyal medya takipçileriyle yorumladı.

Yarın satışa çıkacak iPhone 8'in 64 GB versiyonu 4199 TL, iPhone 8 Plus'ın 64 GB versiyonu ise 4699 TL fiyat etiketine sahip.

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