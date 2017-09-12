iPhone 8 saat kaçta tanıtılacak? iPhone 8 tanıtımı CANLI İZLE

Teknoloji devi Apple'ın dünya genelinde büyük merakla beklenilen cihazı iPhone 8 için tanıtım bu akşam yapılacak. Geçtiğimiz günlerde iPhone 8 tanıtımı için 12 Eylül tarihi verilmişti ve bekleyiş başlamıştı. Peki iPhone 8 saat kaçta tanıtılacak? Apple tanıtım etkinliği saat kaçta? İşte detaylar...

iPHONE 8 SAAT KAÇTA TANITILACAK?

Tasarımı ve özellikleriyle oldukça dikkat çeken ve akıllı telefon pazarının büyük merakla beklediği iPhone 8, bu akşam gerçekleştirilecek olan Apple tanıtım lansmanında tanıtılacak.

iPhone 8 ile beraberinde iPhone 7S ve iPhone 7S Plus tanıtımı yapılacak. Aynı zamanda tanıtımda yeni Apple Watch'un da tanıtılması bekleniyor.

Akıllı telefon dünyasının büyük merak ve heyecanla beklediği iPhone 8 tanıtım lansmanı, Türkiye saati ile 20:00'de Steve Jobs Theatre'da yapılacak. Öte yandan Steve Jobs Theatre da bugüne özel hazırlandı. Bilindiği üzere Apple Park'ın içerisinde yer alan ve Apple'ın unutulmaz CEO'su Steve Jobs'un adının verildiği Steve Jobs Theatre da ilk defa görülecek.

İPHONE 8 TANITIMI NASIL İZLENİR?

Apple'ın bu akşam gerçekleştireceği tanıtım lansmanını canlı izlemek için bir Apple cihazına sahip olmanız gerekmektedir. iPhone, iPad, iMac veya Apple TV'ye sahipseniz, herhangi bir kurulum veya yükleme yapmadan direkt olarak cihazlarınızdan Apple tanıtımını izleyebileceksiniz.

Eğer herhangi bir Apple ürünü kullanmıyorsanız da internet üzerinden tarayıcınızdan Apple'ın internet sitesine giderek, Apple tanıtım lansmanını izleyebilirsiniz.

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iPhone 8 saat kaçta tanıtılacak?

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