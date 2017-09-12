iPhone 8 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 8 Türkiye'ye ne zaman gelecek?

Apple'ın piyasaya süreceği yeni modeli iPhone 8'in tanıtımı bugün yapıldı. Apple, aylardır merakla beklenen bu akşamki lansmanında İphone 8'in özelliklerini ve fiyatını tanıttı. Türkiye'deki İphone kullanıcıları ise, İphone 8'in Türkiye fiyatını merak ediyor. Peki, İphone 8 Türkiye fiyatı ne kadar

İPHONE 8 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR

Yabancı ülkelerde iPhone 8, 699 dolardan, iPhone 8 Plus ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

iPhone 8 64/256 GB depolama seçenekli cihazlar için 19 Eylül'de iOS 11 çıkacak. 22 Eylül'de ise satışa çıkacak.

Türkiye fiyatı ise 3757 TL'den itibaren iPhone 8 Plus ise 4 bin 295 TL'den satışa sunulacak

İPHONE 8 ÖZELLİKLERİ

iPhone 8 yeni özellikleri ile karşınızda...

Telefonda havacılıkta kullanılan alüminyum, 7 kat renklendirme süreci, yüzde 50 derin güçlendirici katman ve çelikle desteklenmiş cam yapı bulunuyor.



Altı çekirdekli işlemcinin 2'si yüksek performans 4'ü güç verimliliği sağlıyor. A10'a göre yüzde 70 daha hızlı. A11 Bionic adlı çip, dünyanın en güçlü ve akıllı işlemcisi olarak lanse edildi.

Grafik işlemci Metal 2 sistemiyle oyun ve 3D uygulamaları çalıştırabilecek. Apple'ın tasarladığı grafik işlemci A10'a göre yüzde 30 hızlı ve A10 performansını da yarı güç tüketimiyle gerçekleştirebiliyor.



Kamera ise 12 MP'lik algılayıcıya sahip. Daha büyük ve daha hızlı. Yüzde 83 daha fazla ışık alıyor ve daha az güç tüketiyor. Ayrıca optik görüntü sabitleme özelliği de korunmuş.

iPhone 8 Plus'ta f/1,8 ve f/2,8 diyafram aralığı var. Her iki telefonda da algılayıcılar yenilendi ve aynılar. Düşük ışıktaki çekimlerde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kameraları daha etkili olacak.

Videolarda ise durum şöyle: Yeni iPhone'lar 4K 60 fps hızında çekim yapabiliyor. Saniyede 2 milyon inceleme ile fotoğrafın ne olduğunu tahmin edip, hızı ona göre ayarlayan kamera böylece daha yumuşak çekim yapabilecek.

Cihazdaki artırılmış gerçeklik özellikleri de geliştirilmiş. Pokemon Go ile başlayan çılgınlığı başka oyunlar izleyebilir. Üstelik çok daha gerçekçi ve heyecanlı şekilde...

iPhone LTE Advanced ile 5G'ye yaklaşıyor ama desteklemiyor. Bluetooth 5 ise çevre cihazlarla daha gelişmiş, enerji verimli bir bağlantı sağlayacak.

Kablosuz şarj özelliği de yeni iPhone'larda olacak.

Qi açık kablosuz şarj standardını destekleyecek olan cihazlar otomobil için de aparata sahip olacak.

iPhone 8, 699 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak