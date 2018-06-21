Apple'ın da üyeleri arasında yer aldığı The Car Connectivity Consortium (CCC - Otomobil Bağlantı Konsorsiyumu), bugün itibarıyla Digital Key Release 1.0 şartnamesini duyurdu. Sürücülerin akıllı araçlarının anahtarını akıllı telefonlarına indirmelerine izin verecek olan şartname ile metal anahtar taşımak tarih olacak.

Mobil cihazlarla otomobilleri birbirine sorunsuz şekilde entegre etmeyi amaçlayan CCC, yeni dijital anahtar yayınlama özelliğini üye şirketlere açtı. Kuruluşun çekirdek üyeleri arasında, Apple, Audi, BMW, General Motors, Hyundai, LG Electronics, Panasonic, Samsung, Volkswagen, ALPS Electric, Continental Automotive GmbH, DENSO, Gemalto, NXP ve Qualcomm Incorporated da yer alıyor. Bundan böyle üye otomobil üreticileri ve akıllı telefon üreticileri, kendi aralarında geliştirecekleri ortaklıklarla dijital anahtar teknolojisine geçiş yapabilecek.

NFC teknolojisiyle çalışan dijital anahtar özelliği, güvenilir kimlik doğrulama sistemleri ile iPhone gibi cihazlardan otomobillerine ulaşmasına, kapıları açmasına ve kilitlemesine, motoru çalıştırmasına ya da durdurmasına izin verecek. Sistemin uzun vadede araç kiralama ve araç paylaşımı yapan şirketler için de önemli bir hamle olacağı, geleneksel anahtarların bir süre sonra tarihe karışacağı ön görülüyor.