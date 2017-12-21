Geliştiriciler Apple marka akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarlar için ayrı ayrı uygulamalar geliştirmek zorunda kalıyor. Bloomberg’e göre, Apple buna bir son verecek ve geliştirilen uygulamaların tüm platformlarında kullanılabilmesini sağlayacak.

2018 yılının başında uygulamaya konulacağı belirtilen yeni özellik, geliştirilen tek bir uygulamanın iPhone, iPad ve Mac cihazlarında uyumlu çalışmasını mümkün kılacak.

Mac uygulamaları, mobil uygulamalara kıyasla daha az güncelleniyor ve Apple bilgisayar kullanıcıları yeni özellikleri almak için iPhone ve iPad sahiplerinden daha fazla bekliyor. Apple’ın tüm uygulamaları tek bir sürümde birleştirmesi, bu soruna da çözüm getirecek.

Apple uygulamaları tek bir sürümde birleştirmeye çalışan tek firma değil. Daha önce Microsoft ve Google da benzer girişimlerde bulunmuş ancak başarılı sonuçlar elde edememişti.

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