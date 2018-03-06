iPhone X satışlarından bir türlü memnun olmayan Apple, sorunun nedenini araştırırken, bağımsız analistler de konuyla ilgili çalışmalar yapıyor. Piper Jaffray adlı finans kuruluşunun analisti olan Michael Olson ve Philip Elmer-DeWitt'in paylaştığı anket, iPhone kullanıcılarının neden cihazlarını iPhone X'a yükseltmediğini işaret etti.

iPhone sahibi 1500 kişi üzerinden gerçekleştirilen ankette, kullanıcılarının %44'ü iPhone X'da kendilerini ikna edecek bir özellik bulunmadığını öne sürdü. Katılımcıların %31'i iPhone X'un çok pahalı olduğundan şikayet ederken, %8 ise daha büyük ekranlı bir cihaz tercih ettiklerini söyledi. Kalan %17'lik kesim ise "Diğer sebepler" başlığı altında değerlendirildi.

Satışları bir türlü beklenen seviyeye ulaşmayan iPhone X için Apple, yeni modeller üzerinde çalışıyor. Yıl içerisinde yeni iPhone X'ların satışa sunulacağı tahmin ediliyor.