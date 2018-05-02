Apple’in geçtiğimiz sene içinde piyasaya sürdüğü iPhone X, beklenen satış patlamasını elde edemedi. Şirketin bu yılın ilk 3 ayında toplamda gerçekleştirdiği iPhone satışı 52.2 milyar dolar seviyesinde kaldı.

Buna rağmen Apple, 2018’in ocak-mart gelirini 61.1 milyar dolar olarak açıklayarak, geçtiğimiz yılın aynı periyottaki rakamlarına göre %16 büyüme kaydetti. Şirketin geçtimiz senenin aynı dönemdeki geliri 59.9 milyar dolardı. Rakamların büyümesinde satılan ürünlerin şimdiye kadarki en yüksek fiyat etiketine sahip iPhone’lar olmasının payı büyük.

Apple, sadece Apple Music, App Store ve iCloud gibi kendi bünyesinde bulundurduğu servisler ile 9.1 milyar dolar gelir elde etti. Ayrıca, şirketin 100 milyar dolar değerindeki hisselerini piyasadan geri çekeceği de açıklandı.