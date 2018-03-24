iPhone SE 2'nin gizemi sürüyor. Henüz bu telefona ilişkin yapılmış resmi bir açıklamanın olmaması telefonu daha da gizemli bir hale sokuyor. Yine de bugün gelen bir haber, Apple'ın bu konu üzerinde çalışmalarına devam ettiğini gösteriyor.

Apple'a yakın kaynaklardan gelen habere göre, Amerikan devi bu telefonu Çin yerine Hindistan'da üretmeyi planlıyor. Hindistan'daki akıllı telefon kullanıcı sayısı düşünüldüğünde Apple için bu karar son derece mantıklı bir hal alıyor.

Öyle ki Hindistan'da her dokuz vatandaştan yalnızca ikisinin akıllı telefonu bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise her üç kişiden ikisinin akıllı telefonu bulunuyor. Bu istatistiklere göre, Hindistan'da iPhone SE 2'nin üretilmesi, bu telefonun Hindistan pazarına açılmasını kolaylaştıracaktır.