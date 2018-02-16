Son dönemde geliştirdiği ürün ve servisler teknik sorunlarla anılan Apple, iOS 11 işletim sistemiyle çalışan iPhone’ların, WhatsApp ve Facebook Messenger gibi mesajlaşma uygulamaları üzerinde spesifik bir harf gördüklerinde çöktüğünü doğruladı.

Apple tarafından doğrulanan teknik hataya göre, iOS 11 ile çalışan bir iPhone’u çökertmek için yapılması gereken tek şey, Hindistan’da konuşulan Telugu diline ait bir harfi telefona göndermek.

İtalyan Mobile World web sitesi tarafından fark edilen teknik hataya göre, iPhone’un Mesajlar uygulaması, WhatsApp, Facebook Messenger, Gmail ve Outlook söz konusu Hintçe karakteri işleyemiyor ve bunun sonucunda iPhone çöküyor.

Telegram ve Skype uygulamalarının söz konusu hatadan etkilenmediği belirtildi.

Hintçe karakter yüzünden kilitlenen iPhone kendini yeniden başlatırken, mesajın alındığı uygulama ise erişilemez hale geliyor. The Verge’e göre, kullanıcıların bildirimler bölümünden uygulamaya ulaşmaları ve söz konusu harfin olduğu iletiyi silmeleri sorunu gideriyor.

Apple, hatayla ilgili bilgi sahibi olduğunu ve sıradaki iOS 11.2.6 güncellemesiyle sorunun giderileceğini açıkladı.