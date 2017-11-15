iPhone'un Tıbbi Kimlik özelliği acil durumlarda hayatınızı kurtarabilir

Tıbbi Kimlik özelliği, telefonun ekran kilidini açmaya gerek kalmadan acil durum bilgilerinizin görüntülenebilmesini sağlıyor. Bu sayede, acil bir durumda sağlık personelinin hakkınızda bilmesi gereken her şey telefonunuzda hazır tutuluyor.

Yeni özelliğe ulaşmak için önce ekran kilidinin son alt köşesinde bulunan ‘Acil Durum’ sekmesine, ardından da karşınıza çıkacak Tıbbi Kimlik'e dokunmanız yeterli.

iPhone’larda ön yüklü bulunan Sağlık uygulaması üzerinden doldurulan acil durum bilgileri arasında doğum tarihiniz, sağlık notları ve acil durum iletişim bilgileri yer alıyor. Sağlık notları, alerjiniz ya da tedavi esnasında göz önünde bulundurulması gereken bir hastalık geçmişiniz var ise bu bilgileri içermeli.

Sağlık uygulamasında doldurulan bilgileri acil durum bölümüne taşımak için, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Tıbbi Kimlik ikonuna tıklamak yeterli oluyor.

Bu ekranda yer verilen tüm bilgiler, telefonunuzun ekran kilidi açılmadan herkes tarafından görüntülenebiliyor. Tıbbi Kimlik sekmesinden bu bilgilerin ekran kilitliyken gösterilmemesini sağlamak mümkün.

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