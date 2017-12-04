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Apple’ın yeni mobil işletim sistemi iPhone ve iPad kullanıcılarına sunuldu. Her yeni iOS sürümüyle cihazların pil ömürleri iyileşirken, telefonunu ve tabletini yoğun kullananlar hâlâ gün içerisinde şarj aletine bağımlı kalabiliyor. Cihazınızın pil ömründen memnun değilseniz, birkaç güç tasarrufu adımıyla bu sorunu çözebilirsiniz.