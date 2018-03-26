iPhone X'un tanıtılacağına yönelik söylentilerin çıkmasıyla birlikte, bu telefonun üç farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürüleceği dedikoduları da konuşulmaya başlanmış ancak Apple bu telefonu uzay grisi ve gümüş olmak üzere iki farklı renkte satışa sunmuştu.

İşte daha önce söylenti aşamasında kalan bu durum şimdi gerçek oluyor. Apple'a yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Amerikan devi, iPhone X için kızıl altın olarak isimlendirilen üçüncü bir renk üzerinde çalışıyor.

Yılın üçüncü çeyreğinde satışa sunulacak olan bu yeni modelin, iPhone X satışlarını bir nebze de olsa artırması bekleniyor.