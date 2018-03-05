Daha önce birçok elektronik cihaz için düzenlediği indirim kampanyalarıyla adından sıkça bahsettiren BİM marketler zinciri, bu defa da iPhone X kampanyasıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Geçtiğimiz yıllarda iPhone 6S ve iPhone 7 gibi döneminin en popüler telefonlarının yanı sıra birçok Apple aksesuarını da satışa sunmuş olan BİM, bu defa çıtayı daha yukarı taşıyarak iPhone X'u satış listesine ekledi.

9 Mart 2018 tarihiden itibaren geçerli olacak BİM Aktüel'e göre iPhone X'un 64 GB kapasiteli modeli 6.099-TL yerine 1.100-TL indirimle 4.999-TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. BİM tarafından duyurulan bu rakam, Apple Türkiye fiyatına göre 1.100-TL'lik bir indirim avantajı sağlıyor ancak seçenekler arasına diğer e-ticaret siteleri eklendiğinde indirim tutarı biraz daha azalıyor.

Apple’ın en yeni amiral gemisi iPhone X, Hepsiburada gibi büyük e-ticaret mağazalarında 5.470-TL civarı fiyatlara alıcılarını bekliyor. Ancak BİM tarafından duyurulan kampanya, bu fiyatın bile altına inerek müşterilerine 500-TL’lik bir avantaj sağlıyor.

Bu fırsatı değerlendirmek isteyen teknoloji meraklıları, 9 Mart Cuma sabah saat 09:00'dan itibaren Apple'ın en iyi iPhone modelini kasadan temin edebilirler.

Son olarak bu avantajlı kampanyanın neden BİM'in resmi internet sitesindeki 9 Mart 2018 Aktüel satış listesinde yer almadığına da açıklık getirelim. Apple'ın isteğiyle olduğu tahmin edilen duruma göre, BİM kampanyayla ilgili tüm detayları sadece fiziksel olarak satış yapılacak mağazalarındaki afişlerle yapıyor.