Android modellerinin birçoğunda var olan kablosuz şarj, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X ile birlikte Apple ailesinin de bir özelliği haline gelmişti. Ancak gelen haberler, uzun süredir beklenen bu yeniliğin aslında telefonlara fazlasıyla zarar verebileceğini gösteriyor.

ZDnet'ten Adrian Kingsley-Hughes'in haberine göre kablosuz şarj özelliği telefonların batarya ömrünü kötü şekilde etkiliyor. Apple tarafından daha önce yapılan açıklamalarda, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin 500 tam şarj dolumunda orjinal kapasitesinin %80'ini koruduğu ifade edilmişti ki bu da kullanıma bağlı olarak 2,5 ila 3 yıl arası bir süreye tekabül ediyor.

Bununla birlikte Hughes'ın iddialarına göre ise, şarj dolumunun kablosuz şarj aletiyle yapılması halinde bu süre 20 aya düşüyor. Dolayısıyla telefonun pil performansı 20 ay içinde gözle görülür şekilde düşecek.

Bu durumun sebebi hakkında da bilgi veren yazar, telefonun orijinal şarj aletiyle şarj edilmesi durumunda güç yükünün büyük bir kısmının şarj kablosunda toplandığı ancak kablosuz şarj ile yapılan dolumlarda bu gücün doğrudan telefonun pilinde toplandığını ve bunun da pil ömrünü olumsuz etkilediğini söylüyor.

Öte yandan Samsung, Galaxy S serisi için iki yıllık kablosuz şarj kullanımdan sonra bile pil performansının %95 seviyesinde olacağını garanti ediyor. Her ne kadar Note 7 ile bu konuda akıllarda bazı şüpheler uyansa da, yine de şu an için Samsung kablosuz şarj özelliğine yönelik dillendirilmiş herhangi bir problem bulunmuyor.