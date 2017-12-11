Apple’ın 6.099 TL fiyat etiketiyle satışa sunduğu akıllı telefonu iPhone X, bu yıl satışa çıkan iPhone 8 ve 8 Plus’ın yanı sıra Samsung’un yeni amiral gemilerinin de gerisinde kaldı. Cihazı test eden deneyimli ekip, iPhone X’un kamerasına tam not verdi. Akıllı telefonun ekranı da iPhone X’un beğenilen özellikleri arasında yer aldı. Öyle ki, iPhone X bu iki başarılı özelliği sayesinde dünyanın en iyi akıllı telefonlarından yalnızca birkaç puan geride kaldı.

Ancak telefonun dayanıklılığı test ekibi tarafından yetersiz bulundu. “iPhone 8 ve 8 Plus, akıllı telefonların ekranlarının kırılmasına ve diğer hasarları almalarına sebep olan testlerde, iPhone X’dan daha dayanıklı olduklarını kanıtladılar.” Ünlü teknoloji sitesi CNET, Consumer Reports’un raporunun ardından kendi dayanıklılık ve düşme testini gerçekleştirdi. iPhone X, bu testte ilk kez yere düşürüldüğünde kırıldı.

İPhone X, tıpkı iPhone 8 ve 8 Plus gibi cam arka yüzeye sahip. Consumer Reports, 8 serisinin cam yüzeyinin kırılmaya karşı daha dayanıklı olduğunu belirtiyor. iPhone X’un test ekibini tatmin etmeyen bir diğer yönü ise pil ömrü oldu. Consumer Reports, iPhone X’a Samsung Galaxy S8, S8+ ve Note 8’den daha düşük not verdi.

Consumer Reports, geçtiğimiz yılın sonunda yeni MacBook Pro’nun pil ömrünü eleştirmiş ve tüketicilere önermemişti. Apple bu raporun üzerine yayınladığı bir yazılım güncellemesiyle sorunu düzeltmişti. Sitenin tam not vermediği tek üreticisi Apple değil. Consumer Reports, Microsoft’un Surface dizüstü bilgisayarlarını tüketicilere önermediğini duyurmuştu. Apple’ın test sonucuna büyük bir tepki vermesi beklenmiyor çünkü iPhone X satışları bir hayli iyi gidiyor. Rosenblatt araştırma şirketi, Kara Cuma’yı takip eden hafta sonunda Apple’ın 6 milyon iPhone X sattığını duyurmuştu.

iPhone X’un 64 GB’lık modeli ülkemizde 6.099 TL fiyatla satılırken, 256 GB modelinin fiyatı ise 6.899 TL.

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