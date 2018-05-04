iPhone X, analistlerin satışlarının düşeceği yönündeki tahminlerinin aksine 2018’in ilk çeyreğinde en çok satan akıllı telefon oldu.

Pazar araştırmaları şirketi Strategy Analytics’e göre, Apple’ın amiral gemisi yılın ilk üç ayında 16 milyon adet sattı. İlk çeyrekte en çok satan ikinci ve üçüncü akıllı telefonlar da Appe’ın iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modelleri oldu. Bu telefonlar sırasıyla 12,5 milyon ve 8,3 milyon adet sattı.

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999 dolardan başlayan fiyat etiketiyle Apple’ın bu zamana kadarki en pahalı akıllı telefonu olma unvanını taşıyan iPhone X’un yüksek fiyatı nedeniyle birçok potansiyel alıcıyı ikileme düşürdüğü söyleniyordu.

Strategy Analytics’e göre kasım 2017’de satışa sunulan iPhone X’un toplam satış rakamı ise 50 milyona yaklaşmış durumda.

Aynı çeyrekte en çok satan Android’li telefon ise Çinli üretici Xiaomi’nin Redmi 5A modeli oldu. Bu telefon 5,4 milyon adet satarak Android kulvarında ipi göğüsledi ancak iPhone X’un bir hayli gerisinde kaldı.

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