iPhone X, iPhone 8 fiyatları ve özellikleri

Apple'ın iPhone'un 10. yılında tanıtacağı yeni akıllı telefon, 2017'den beklenenler listesinde üst sıralarda yerini almış durumda. iPhone 8 hakkındaki söylentiler almış başını gidiyor. Telefonun özellikleri bir yana dursun, şirketin kaç telefon tanıtacağı, parmak izi okuyucusu olup olmayacağı, hatta ekranın hangi teknolojiyi kullanacağı bile ciddi tartışma konusu. Ancak uzun süren ve sayısız söylentiyle dolu bekleyiş sona erdi. Apple'ın yeni telefonu, adı ister iPhone 8, ister iPhone X, ister iPhone 10 olsun, huzurlarınızda...

IPHONE 8 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI



Dokunmatik ekran kalitesiyle, Siri'yle FaceTime ve iMessage ile hayatımızı değiştiren telefonun 10. yılı...

Telefonda havacılıkta kullanılan alüminyum, 7 kat renklendirme süreci, yüzde 50 derin güçlendirici katman ve çelikle desteklenmiş cam yapı bulunuyor.

Telefonda beklendiği gibi çift kamera var ama görüntüde ciddi bir değişiklik yaşanmamış.

İşte iPhone 8...



Altı çekirdekli işlemcinin 2'si yüksek performans 4'ü güç verimliliği sağlıyor. A10'a göre yüzde 70 daha hızlı. A11 Bionic adlı çip, dünyanın en güçlü ve akıllı işlemcisi olarak lanse edildi.

Grafik işlemci Metal 2 sistemiyle oyun ve 3D uygulamaları çalıştırabilecek. Apple'ın tasarladığı grafik işlemci A10'a göre yüzde 30 hızlı ve A10 performansını da yarı güç tüketimiyle gerçekleştirebiliyor.

Kamera ise 12 MP'lik algılayıcıya sahip. Daha büyük ve daha hızlı. Yüzde 83 daha fazla ışık alıyor ve daha az güç tüketiyor. Ayrıca optik görüntü sabitleme özelliği de korunmuş.

iPhone 8 Plus'ta f/1,8 ve f/2,8 diyafram aralığı var. Her iki telefonda da algılayıcılar yenilendi ve aynılar. Düşük ışıktaki çekimlerde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın kameraları daha etkili olacak.

Videolarda ise durum şöyle: Yeni iPhone'lar 4K 60 fps hızında çekim yapabiliyor. Saniyede 2 milyon inceleme ile fotoğrafın ne olduğunu tahmin edip, hızı ona göre ayarlayan kamera böylece daha yumuşak çekim yapabilecek.

Cihazdaki artırılmış gerçeklik özellikleri de geliştirilmiş. Pokemon Go ile başlayan çılgınlığı başka oyunlar izleyebilir. Üstelik çok daha gerçekçi ve heyecanlı şekilde...

iPhone LTE Advanced ile 5G'ye yaklaşıyor ama desteklemiyor. Bluetooth 5 ise çevre cihazlarla daha gelişmiş, enerji verimli bir bağlantı sağlayacak.

Kablosuz şarj özelliği de yeni iPhone'larda olacak.

Qi açık kablosuz şarj standardını destekleyecek olan cihazlar otomobil için de aparata sahip olacak.

iPhone 8, 699 dolardan, iPhone 8 Plus ise 799 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak.

64/256 GB depolama seçenekli cihazlar için 19 eylülde iOS 11 çıkacak. 22 eylülde ise satışa çıkacak.

IPHONE X ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Tamamen cam kaplı bir ekrana sahip cihaz, söylentileri doğruladı. Ön ve arka yüzü cam.

Suya ve toza mikroskobk seviyede dayanıklı olacak cihaz Uzay Siyahı ve Gümüş renklerde olacak.

Süper Retina ekrana sahip olacak iPhone X, 5,8 inç ekranıyla 2.436x1.125 piksel çözünürlük sunacak. Bu 458 ppi ile bir iPhone'daki en yüksek piksel çözünürlüğü.

OLED ekranlı ilk iPhone olan iPhone X, geleneksel OLED'den de farklı olduğu iddiasında. Süper Retina, klasik OLED'e göre daha ince, daha parlak, daha geniş renk desteği ve doğruluğuna sahip.

HDR, Dolby Vision ve HDR10 destekli cihaz 1.000.000:1 kontrast oranıyla lüks bir TV'yi andırıyor. Ayrıca ekranda önceki modellerden alıştığımız 3D Touch da mevcut.

Telefonda 'home' yani ana ekran tuşu yok. Ekrana dokunarak açabilirsiniz ya da yerinden kaldırmanız yeterli.

Aşağıdan yukarı doğru parmağınızı kaydırmanız ana ekrana dönmeyi sağlıyor. Burada flaş ve kamera kısayolları da mevcut.

Hey Siri diyerek ya da yandaki geniş tuşa basarak Siri'yi açabilirsiniz.

Parmak izi okuyucu nereye gitti? Artık yok. Yerine yüz tanıma geldi. FaceID adını taşıyan özellik, TrueDepth adlı ön kamera sistemiyle yapılıyor. Burada infrared kamera, mesafe algılayıcı, ortam ışığı algılayıcı, ön kamera ve mini projektör mevcut.

Bunların birleşimi de karanlıkta dahi sizi tanıyabilmesini sağlıyor. Minik projektör binlerce görünmez kızılötesi nokta yansıtıyor, bunları gören infrared (kızılötesi) kamera da, 3D olarak yüz haritanızı çıkartarak sizi tanıyor.

Bu işlemleri A11 yaptığından A11 Bionic adını taşıyor. İnsan sinir sistemine benzeyen yapısıyla yapay zeka destekli yüz tanıma gerçekleştiriliyor.

Verileriniz güvenle cihazda tutuluyor. Yani bir sunucuya aktarılmıyor. Parmak izinde cihazı aldatma payı 50 binde 1'ken, yüz tanıma ile Apple bu oranın 1 milyonda 1'e düştüğünü söylüyor.

Animoji'ler ise iPhone X'in en sıra dışı özelliği olabilir. Bu 3 boyutlu yüz tarama ile yüzünüzden emoji yaratabilecek.

Kontrol Merkezi'ne artık ekran aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağı kaydırarak ulaşılacak.

Artık eğlenmek için uygulama kurmaya gerek yok. iPhone X'in artırılmış gerçeklik destekli yazılımı birçok yerde karşımıza çıkacak.

iPhone X'te 12 MP'lik çift kamera mevcut. iPhone 8'dekiyle aynı gözüküyor. Farkı ise Quad LED True Tone flash ve iki kat daha iyi ışık alabilmesi.

Ön kamera da daha iyi selfie'ler çekebilmeyi sağlayacak. Özelliklerine baktığımızda iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile oldukça benzer.

Pil ömrü iPhone 7'ye göre iki saat daha uzun olacak! Bu cihazda da kablosuz şarj mevcut. Yine Qi standardı kullanılmış. Aynı yere şirketin kablosuz kulaklıkları Apple AirPods'u koyarak onları da şarj etmek mümkün olacak.

APPLE WATCH SERİES 3 ÖZELLİKLERİ VE FİYATI



Yenilenen egzersiz uygulaması yüzücüler için yeni özellikler sunuyor.

GymKit ile dokundurarak egzersiz aletlerine bağlantı kurabilecek. Dünyanın en çok kullanılan nabızölçeri olan Apple Watch, artık nabzı kolayca görmeyi de sağlayacak. Artık aktif hareketsizken nabzınız 120'nin üzerine çıktığında uyaracak.

Yeni WatchOS, yani Apple Watch işletim sisteminin dördüncü sürümü 19 eylülde çıkacak.

İşte yeni Apple Watch Series 3!

Apple Watch Series 3'te mobil internet bağlantısı olacak ve iPhone'a bağımlı olmayacak. Arama yapılabilecek, Siri her an hizmetinizde olacak, Haritalar, Arkadaşlarımı bul özelliği için konum da saatten kullanılabilecek.

Apple Music de mobil internet ile kullanılabilecek. Artık işlemcisi yüzde 70 daha güçlü, çift çekirdekli olacak. Siri çok daha hızlı ve yanıt verebilecek. W2 çipi ile yüzde 85 hızlı Wi-Fi kullanırken pil verimliliği de yüzde 50 artacak.

Kayak ve snowboard uygulamaları da geliyor. Barometre ise geç kalan bir özellikti, o da geldi. eSIM yerine de standart SIM, iPad'lerdeki gibi bir SIM yerleştirilmiş.

Apple ilk kez SIM yerleştiren firma değil. Samsung yıllar önce yapmıştı.

Apple Watch Nike Edition da yeni renklere sahip oldu.

Series 3 özelliklerinin özeti: Yüksek hız, GPS, SIM desteği, W2 kablosuz çipi, barometre, tüm gün pil ömrü, watchOS 4.

Fiyatı ise 329 dolar SIM'siz, 379 dolar SIM'li.

Apple Watch Series 3, 9 ülkede ve ABD'deki 4 büyük operatörle ortak satışa çıkacak. İlk çıkacağı ülkeler arasında henüz Türkiye yok. 15 eylülde sipariş verilebilen saatin çıkış tarihi ise 22 eylül olacak.

APPLE TV 4K ÖZELLİKLERİ VE FİYATI



Apple TV, 2015'ten bu yana ilk kez yazılım güncellemesi yaşıyor. tvOS, Siri'li kumandaya sahip cihazın fiyatını da 149 dolardan 99 dolara indiriyor. İşte karşımızda Apple TV 4K.

Yeni Apple TV'de 4K'nın yanı sıra HDR 10 ve Dolby Vision desteği de yer alacak. Sahneye çıkan Eddy Cue, Apple'ın internet yazılımları ve hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı.

Apple TV videoları artık daha keskin ve parlak ekrana getirecek.

Apple TV 4K'da A10X Fusion çipi olacak. Bu işlemci yeni iPad Pro'daki ile aynı. Apple daha önce daha eski model çipler kullanıyordu, ancak internet üzerinden TV izlenmesinin artışı, şirketi böyle bir değişikliğe yöneltmiş.

Apple TV iki kat hızlı, grafik performansı ise 4 kat daha yüksek. Şirket 4K ve HDR içerikler için Universal, Sony Pictures, 20th Century Fox başta birçok stüdyoyla anlaşmış.

4K filmlerin fiyatları ise HD filmlerle aynı olacak. HD film alanlar ücretsiz olarak 4K'sını da izleyebilecekler. Netflix ve Amazon Prime Video'daki 4K içerikler de Apple TV'ye gelecek.

Apple TV uygulaması yedi yeni ülkede hizmete girecek. Başlangıçta Kanada ve Avustralya (bu ay sonu) geliyor.

Apple TV'ye yerel hizmetler de ekleniyor. Apple canlı spor müsabakalarını da izletecek.

Özel bir spor sekmesi ile yayınlar görüleceği gibi, ayrı bir çubukta da skorlar görülebilecek. Bunları iPad ya da iPhone'dan takip etmek de uygulama ile mümkün olacak.

Apple TV 4K, 15 Eylül'de önsiparişe 22 Eylül'de satışa çıkacak ve fiyatı 179 dolar olacak.