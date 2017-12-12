Teknoloji devi Apple tarafından iPhone modelinin 10. yılına özel olarak üretilen iPhone X cihazı, geçtiğimiz günlerde ülkemizde satışa sunuldu. Cihazın satışa çıkmasının ardından iPhone X fiyatları da oldukça merak ediliyor. Peki iPhone X ne kadar? İşte iPhone X fiyatlarında son durum.

iPHONE X NE KADAR? iPHONE X FİYATLARI

Apple, 12 Eylül 2017 tarihinde Steve Jobs Theater'da gerçekleştirdiği özel etkinlikte iPhone modelinin 10. yılına özel olarak üretilen iPhone X modelini de tanıtmış ve akıllı telefon piyasasına damga vurmuştu.

Geçtiğimiz hafta ülkemizde satışa sunulan iPhone X cihazının fiyatı da merak ediliyordu. Apple tarafından yapılan açıklamaya göre, iPhone X fiyatları şu şekilde;

iPhone X 64 GB fiyatı: 6.099,00 TL

iPhone X 256 GB fiyatı: 6.899,00 TL

iPHONE X ÖZELLİKLERİ

Apple'ın bir sürpriz olarak tanıttığı iPhone X, sahip olduğu özelliklerle de birçok kullanıcı tarafından olumlu yorum almıştı. İşte iPhone X özellikleri;

iPhone X, 5.8-inç Süper Retina ekranı, güçlü makina öğrenme, arttırılmış gerçeklik ve etkileyici 3D oyun deneyimi, kablosuz şarj ve Face ID için sinirsel ağ motorunu kullanan A11 Biyonik çip ile donatılmış. Tamamen cam ve paslanmaz çelik tasarıma sahip olan X, ekran kilidini açmak için yenilikçi bir kimlik doğrulama yöntemi getiriyor.

Face ID'yi etkinleştiren TrueDepth kamera, Portre Aydınlatması ile Portre modunu, alan derinliği efekti ile emoji'yi eğlenceye katan 50 farklı yüz kas hareketini yakalayarak analiz eden Animoji'yi etkinleştiriyor.

Çift optik görüntü sabitleme özellikli yeniden tasarlanan arka kameralar, yeni bir renk filtresi, daha derin görüntü sunan piksellerin yanı sıra Apple tarafından tasarlanmış gelişmiş bir görüntü sinyali işlemcisine de sahip. Portre Işığı ile portre modu özellikleri sayesinde kullanıcıların çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekmesini sağlanıyor.

Super Retina ekran: iPhone X ile, aygıt ve ekran arasındaki sınır ortadan kalkıyor. Yepyeni 5.8 inç Super Retina ekran, eliniz için ideal bir boyuta sahip ve göz kamaştırıyor.

İnovatif Teknoloji: Ekran, yeni tekniklerden ve teknolojilerden yararlanarak tasarımın kıvrımlarına büyük bir hassasiyetle eşlik ediyor. Ve zarif bir şekilde yuvarlatılmış köşelere kadar uzanıyor.

iPhone X İçin Tasarlanmış OLED Ekran: iPhone standartlarına ulaşmayı ilk kez başaran OLED teknolojisine sahip bu ekran, gerçeğe en yakın olağanüstü renkler, gerçek siyahlar, yüksek parlaklık ve 1.000.000:1 kontrast oranı sunuyor.

TrueDepth Kamera: Minik bir alan; Face ID özelliğine imkan veren kameralar ve sensörler gibi şimdiye kadar tasarladığımız en gelişmiş teknolojilere ev sahipliği yapıyor.

Tümüyle Yeni Tasarım: Bir akıllı telefonun hem önünde hem de arkasında şimdiye kadar kullanılan en dayanıklı cam. Apple tasarımı çok özel bir paslanmaz çelik. Kablosuz şarj. Suya ve toza dayanıklı tasarım.

Doğal ve Tanıdık Hareketler: Alışık olduğunuz hareketlerle aygıtınızda gezinmek son derece doğal ve kolay. Herhangi bir ekrandan Ana Ekran’a dönmek için şimdi düğmeye basmak yerine tek bir kaydırma hareketi yeterli.

FaceID: Yüzünüz, şimdi parolanız. Face ID, telefonunuzun kilidini açmanın ve kimliğinizi doğrulamanın yeni ve güvenli bir yolu. Face ID, gücünü TrueDepth kameradan alıyor ve kurulumu oldukça kolay. Yüzünüze yansıttığı 30.000’in üzerinde görünmez noktayı analiz ederek en ince detaylarıyla bir derinlik haritası oluşturuyor.

Portre Modu Selfie'ler: Keskin ön planlar ve profesyonelce flulaştırılmış arka planlardan oluşan muhteşem selfie’ler çekin.

Portre Işığı: Portre modundaki yeni Portre Işığı özelliğiyle stüdyo kalitesinde göz alıcı ışık efektleri yaratın.

Animoji: TrueDepth kamera, birbirinden farklı 50’den fazla kas hareketini analiz ederek yüz ifadelerinizi 12 farklı

Animoji karakterine dönüştürüyor. İçinizdeki pandayı, tavşanı veya robotu ortaya çıkarın.

12 MP Çift Kamera: Daha büyük ve daha hızlı 12 MP sensör. Yeni bir renk filtresi. Daha derin pikseller. Ve optik görüntü stabilizasyonu (OIS) özelliğine sahip yeni telefoto kamera.

Portre Işığı: Derinlik algılayan kameralar ve en ince detaylarıyla çıkarılan yüz haritaları, stüdyo kalitesinde çarpıcı ışık efektlerine olanak veriyor.

Çift OIS: Arka kameraların her ikisi de optik görüntü stabilizasyonu özelliğine ve hızlı lenslere sahip. Böylece loş ışıkta bile olağanüstü fotoğraflar ve videolar çekebiliyorsunuz.

Optik Yakınlaştırma: iPhone X’daki geniş açılı kamera ve telefoto kamera hem optik yakınlaştırma özelliğine hem de fotoğrafları 10 kata, videoları ise 6 kata kadar dijital yakınlaştırma özelliğine sahip.

A11 Bionic: Bugüne kadar akıllı telefonlarda kullanılan en güçlü ve en akıllı çip. Saniyede 600 milyara kadar işlem yapabilen nöral sisteme sahip.

Daha Hızlı CPU: Yepyeni CPU’daki dört adet yüksek verimli çekirdek, A10 Fusion’a göre yüzde 70’e kadar daha hızlı. Ve iki adet yüksek performanslı çekirdek de yüzde 25’e kadar daha hızlı.

Adaptif Yüz Tanıma: Yapay öğrenme teknolojisi sayesinde Face ID, görünümünüzde zamanla gerçekleşen fiziksel değişikliklere adapte olabiliyor.

Güç Verimliliği: İkinci nesil performans kontrol birimi ve özel pil tasarımı, iki şarj işlemi arasında iPhone 7’ye kıyasla iki saate kadar daha fazla pil ömrü sağlıyor.

Apple Tasarımı GPU: Apple tasarımı yeni üç çekirdekli GPU, A10 Fusion’a göre yüzde 30’a kadar daha hızlı.

Artırılmış Gerçeklik: A11 Bionic çip, oyunlarda ve uygulamalarda gözlerinize inanamayacağınız gerçeklikte deneyimlere olanak veriyor.

Kablosuz Şarj: Herhangi bir şarj kablosu gerektirmeyen iPhone X, kablosuz bir gelecek için tasarlandı.

AirPower: iPhone, Apple Watch ve AirPods’unuzu kablosuz şarj etmek için matın üzerinde herhangi bir yere bırakmanız yeterli.

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