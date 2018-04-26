Samsung, 2018'in ilk çeyrek dönemi faaliyet raporunu paylaştı. Güney Koreli teknoloji devi, bir kez daha rekor kırarak bu dönemdeki karını 14,4 milyar dolar olarak açıkladı. Bu kazancın büyük bir kısmı mobil telefon satışlarından gelirken, bir kısmı da OLED ekran paneli satışından kaynaklanıyor.

Samsung tarafından satışı yapılan bu OLED panellerin en büyük alıcısı ise tabii ki Apple. iPhone X üretiminde kullanılan OLED panel için halen bir tek Samsung'la çalışan Apple, uzun bir zamandır bu bağımlılığını sona erdirmek için farklı tedarikçi arayışında. Ancak henüz bu konuda bir sonuç alabilmiş değil.

Asıl önemli olansa, paylaşılan faaliyet raporuna göre OLED satışlarının bir önceki döneme göre bir hayli düşmüş olması. Bu durumun tek açıklaması ise, Apple'ın bir önceki döneme göre daha az panel siparişinde bulunması yani daha az iPhone X satması.

Bir süredir iPhone X satışlarının azaldığı konusunda çeşitli söylentiler dolanmaktaydı. Ancak Samsung tarafından paylaşılan bu faaliyet raporu, söylentilerin doğruluğunu ispat etmiş oldu. Bakalım 1 mayısta faaliyet raporunu açıklaması beklenen Apple, bu konuda ne gibi veriler sunacak.