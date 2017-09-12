iPhone X özellikleri - iPhone X fiyatı

Apple'ın 10. yıla özel olarak tasarladığı yeni telefonu iPhone X tanıtılıyor. Peki, yeni iPhone X özellikleri neler? iPhone X fiyatı ne kadar? Tim Cook'un 'İşte telefonun geleceği' diyerek tanıttığı iPhone X...

IPHONE X ÖZELLİKLERİ VE FİYATI

Yeni telefon iPhone X tanıtılıyor. iPhone X'in diğer telefonlardan farklı yanlarından birisi tamamen cam kalp bir ekrana sahip olması. Telefonun ön ve arka yüzü cam.

Uzay Siyahı ve Gümüş renklerinde olacak iPhone X suya ve toza mikroskobk seviyede dayanıklı olacak.

Süper Retina ekrana sahip olacak iPhone X, 5,8 inç ekranıyla 2.436x1.125 piksel çözünürlük sunacak.

iPhone X, OLED ekranlı ilk iPhone özelliğini taşıyor. Süper Retina, klasik OLED'e göre daha ince, daha parlak, daha geniş renk desteği ve doğruluğuna sahip.

HDR, Dolby Vision ve HDR10 destekli cihaz 1.000.000:1 kontrast oranıyla lüks bir TV'yi andırıyor. Ayrıca ekranda önceki modellerden alıştığımız 3D Touch da mevcut.

Yeni iPhone X'te 'home' tuşu yok. Telefonu açmak için ekrana dokunmak ya da yerinden kaldırmak gerekiyor.

Ana ekrana dönmek için parmağınızı aşağıdan yukarı doğru kaydırmanız gerekiyor. Bu alanda kamera ve flaş kısayolları da bulunuyor.

Siri ise, 'Hey Siri' diyerek ya da yandaki geniş tuşa basarak açılabilecek.

PARMAK İZİ YERİNE ARTIK YÜZ TANIMI GELDİ

iPhone 5S ile birlikte gelen parmak izi özelliği iPhone X'te olmayacak. Yerine FaceID adını alan yüz tanıma özelliği geldi. Bu özellik, TrueDepth adlı ön kamera sistemiyle yapılıyor. Burada infrared kamera, mesafe algılayıcı, ortam ışığı algılayıcı, ön kamera ve mini projektör mevcut.