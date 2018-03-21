iPhone X SE veya diğer adıyla iPhone SE 2 son günlerin en sıcak başlıklarından biri. Apple'ın iPhone X teknolojisini daha uygun ve ekran boyutu olarak daha küçük bir telefonla tekrar piyasaya sürme planının bir parçası olan iPhone X SE, oldukça kısa bir süre içinde resmen tanıtılabilir.

Son birkaç gündür internette yer alan haberlerde, Apple'ın 27 Mart 2018 tarihinde Chicago'da düzenleyeceği lansmanda yeni modelini resmen tanıtacağı konuşuluyor. Bununla birlikte belirtilen tarihe bir haftadan daha kısa bir süre kalmış olmasına rağmen henüz telefona dair net görüntülerin veya özelliklerin sızdırılmaması bu ihtimali biraz zayıflatıyor.

Akıllı telefon meraklılarının hatırlayacağı üzere ilk iPhone SE modeli 2016 yılında satışa sunulmuştu. O dönemki iPhone 6S ve iPhone 6S Plus modellerinin görece başarısız satışlarının ardından Apple, çareyi bu ara modelde bulmuş ve düşen satış rakamlarını bu telefonla kapatmak istemişti.