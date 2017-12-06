iPhone’lar artık Mesajlar üzerinden para gönderebiliyor

Apple Pay Cash özelliği, iOS 11.2 işletim sistemiyle çalışan iPhone SE, iPhone 6 ve üzeri akıllı telefonlar, iPad Pro, beşinci nesil iPad, iPad Air 2, iPad mini 3 ve üzeri tabletler ve Apple Watch ile kullanılabiliyor.

ABD’de bulunan kullanıcılara kademeli olarak sunulan özellik, kullanıcıların 18 yaşından büyük olmasını ve iki aşamalı doğrulama özelliğinin etkinleştirilmesini gerektiriyor.

Doğrudan Apple Pay Cash kart üzerinden gerçekleşen para transferleri, banka kartlarına ya da diğer Pay Cash kartlara yapıldığında herhangi bir komisyon alınmazken; kredi kartlarına yapılan para transferlerinden yüzde 3 komisyon kesiliyor.

Apple Pay Cash üzerinden gönderilen paralar, Pay Cash kartlarla kullanılabilirken, istenildiğinde bağlı banka hesaplarına da aktarılabiliyor.

Para transferi özelliği Siri tarafından da destekleniyor. Dijital asistana “Send 10 dollars to John” (John’a 10 dolar gönder) gibi komutlar verilebiliyor.

Sanal kartı kullanıma açmak için Wallet uygulaması üzerinden Apple Pay Cash karta dokunmak ve verilen yönergeler doğrultusunda Apple Pay özelliğini etkinleştirmek gerekiyor.

Etkinleştirmenin ardından, Apple cihazlarında bulunan Mesajlar uygulaması kullanılarak herhangi bir diyalog içerisinden Apple Pay Cash kart ile istenilen kişilere para gönderilebiliyor.

Apple Pay Cash kart ile tek seferde en az 10 dolar, en fazla 3.000 dolar gönderilebiliyor. Kullanıcılar bir hafta içerisinde ise en fazla 10.000 dolar değerinde para transferi gerçekleştirebiliyor. Bir hafta içerisinde banka hesabınıza aktarabileceğiniz paranın sınırı ise 20.000 dolar.

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