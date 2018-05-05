Ipswich Town - Middlesbrough maçı istatistikleri

İngiltere Championship maçında Ipswich Town ile Middlesbrough, 06 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 14:30. Ipswich Town 59 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Middlesbrough 75 puanda ve 5. sırada. Ipswich Town son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Middlesbrough, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 445 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ipswich Town kazanırsa 3.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Middlesbrough sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Ipswich Town önceki hafta Derby County mücadelesinde 0-1 kazandı.

Middlesbrough, Brighton & Hove Albion karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Ipswich Town, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Ipswich Town, kendi sahasında 27 gol attı, 25 gol yedi.

Middlesbrough ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 8 galibiyet, 6 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Middlesbrough, 32 gol atarken 26 gol yedi.